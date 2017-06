Eduardo Santamarina ya no forma parte de las filas de Televisa

Tras haber perdido su exclusividad, el actor está abierto a nuevas propuestas fuera de la televisora de San Ángel

Después de la salida de Eduardo Santamarina de Televisa por ya no tener contrato de exclusividad, éste señaló que tiene varios proyectos por delante, sin embargo, prefiere no hablar para que no se le ceben.

“Es muy pronto para hablar, pero serán gratas sorpresas. Ahorita hay una gran oferta de trabajo en todas partes, así que a buscar, se acabó mi ciclo con la empresa, pero todo bien”, aseguró Eduardo.

Por otra parte, compartió que está muy contento con Mayrín Villanueva, que aún sigue en la empresa, y que vienen varios proyectos para su esposa, como la nueva telenovela ‘En Tierras Salvajes’ y la cuarta temporada de ‘Vecinos’.

En esta nueva etapa regresarán actores como Eduardo España, Ana Bertha Espín, César Bono y Macaria.

‘Estamos felices y más de poder contarlo’, dijo Villanueva.

POR: Eduardo Bravo