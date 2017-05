Inicia nuevo capítulo para Miguel Cotto como socio de Óscar de la Hoya

Anuncian su regreso al ring el 26 de agosto contra el japonés Kamegai en Los Ángeles

Ya es oficial. Miguel Cotto reanudará su carrera en el ring 21 meses después de su último pleito y lo hará por un nuevo campeonato del mundo.

La leyenda del boxeo boricua y el japonés Yoshihiro “El Maestrito” Kamegai anunciaron el miércoles en Los Ángeles su pelea del 26 de agosto por el centro vacante de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El StubHub Center de la ciudad de Carson será la sede de una función que será transmitida en vivo por HBO y que marcará una nueva alianza de Cotto y su promotora con Golden Boy Promotions de Óscar de la Hoya.

“Me siento con energía, me siento con deseos de seguir en el boxeo. Mi familia siempre ha sido la motivación principal y por ellos sigo aquí”, le dijo Cotto a este diario sobre qué es lo que lo sigue impulsando en el deporte.

La pelea contra Kamegai presenta ciertos desafíos para el púgil de 36 años de edad, quien tiene récord de 40-5 (33 KOs). Primero, nunca en su carrera había permanecido tanto tiempo fuera de circulación entre combates. Su más reciente subida al ring fue en noviembre de 2015 cuando Saúl “Canelo” Álvarez impuso su juventud y mayor fortaleza física para vencerlo por decisión unánime y coronarse monarca de peso mediano versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Contra Kamegai, el boricua volverá a peso superwelter, que le acomoda mejor y donde fue monarca entre 2010 y 2012.

El campeón en cuatro distintas divisiones tendrá enfrente a un peleador que se caracteriza por aguerrido. Kamegai (27-3-2, 24 KOs) buscará su primer título mundial. Viene de dos peleas seguidas contra el mexicano Jesús Soto Karass, las cuales terminaron en empate y victoria para el nipón.

Cotto dijo que empezará a entrenar el 1 de julio bajo las órdenes de Freddie Roach.

“Estaremos en óptimas condiciones para la pelea”, aseguró Cotto, quien admitió no conocer el boxeo de Kamegai. “Estoy seguro que Freddie traerá el plan de pelea perfecta para vencer a Kamegai”.

¿Contra Canelo?

Desde que el puertorriqueño empezó a negociar este pleito surgieron especulaciones de que habría una revancha con “Canelo” dado el éxito de la batalla de 2015 y una posible mayor facilidad para negociar mediante Golden Boy Promotions.

Cotto dijo desconocer el tema y sólo se limitó a decir que el duelo de septiembre entre “Canelo” y Gennady Golovkin “va a ser un gran combate”.

Pero Cotto no negó que pudiera enfrentarse a Juan Manuel Márquez, otro legendario del ring que no pelea desde 2014 pero que no ha colgado los guantes de manera oficial a pesar de sus 43 años de edad.

“Primero tenemos que pasar este escaño que tenemos con Kamegai y luego veremos sobre la marcha qué surge, no tenemos ninguna noticia”, dijo Cotto. “Siempre me va a interesar la mejor oferta”.

Funciones desde Puerto Rico

Respecto a la alianza con Golden Boy Promotions, Cotto dijo que el acuerdo es verbal. “Es un acuerdo entre amigos. Óscar y yo somos amigos”, dijo el peleador.

“Nuestra nueva alianza incluirá las siguientes peleas de Miguel, trabajar con el establo de boxeadores de Miguel Cotto Promotions, y revitalizar el boxeo en Puerto Rico”, explicó De la Hoya en un comunicado.

Un elemento extra del acuerdo, según la promotora, es que la serie de funciones de Golden Boy que se transmiten por ESPN incluirán carteleras desde Puerto Rico en los siguientes meses y años. Esta es la primera vez en 15 años que ESPN transmitirá boxeo desde la Isla.