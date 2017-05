Pandora brilla con magia sobre Orlando y Disney World

Los visitantes de todas las edades que buscan excitantes aventuras y fanáticos de la película ‘Avatar’ tienen un lugar único donde podrán aprender el lenguaje de los Na’vi, tener una expedición bioluminiscente y otras experiencias innovadoras en la nueva atracción ‘Pandora- The World of Avatar’, la expansión más grande en el parque de Animal Kingdom, en Disney.

Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney World, junto al director cinematográfico James Cameron, los actores Zoe Zaldaña, Lazaro Alonzo, Sigourney Weaver, entre otros que participaron en la película ‘Avatar’, creativos e involucrados de cerca con el proyecto fueron parte de la ceremonia de dedicación de esta atracción, antes de su apertura oficial, el 27 de mayo.

El mismo director Cameron al visitar Pandora se mostró fascinado con todo lo alcanzado en esta atracción que bien refleja el mundo de su película y dijo que es “un sueño hecho realidad”. Comentó que desde joven imaginó este mundo y años más tarde lo llevó al cine y finalmente se materializó en este gran concepto.

“Tenía 19 años la primera vez que soñé con esto, un mundo exótico y armonioso y de gran respeto por la naturaleza”, dijo Cameron.

Para lograr esta creación artística, el equipo de Imagineers de Disney, junto al cineasta James Cameron y la empresa Lighstorm Entertainment, trabajaron desde 2012 en cada detalle logrando recrear este escenario surrealista.

La aventura empieza en el valle de Moara, donde los visitantes entran de lleno en este planeta habitado por los Na”vi, seres de piel azul y amantes de la naturaleza.

El lenguaje de los Na’vi, sonidos de canciones de paz y sabiduría y un ambiente de bosques tropicales, cascadas y paisajes majestuosos forman parte del ambiente en el que los visitantes podrán adentrarse a medida que la creatividad e imaginación de la recreación de Pandora toque sus fibras mientras recorren este camino.

Dos atracciones con alta tecnología

Un espacio de 12 acres de terreno recreado con plantas gigantescas y paisajes del mundo de Pandora transporta a sus visitantes a las escenas de la película ‘Avatar’ y allí es posible experimentar dos atracciones interactivas: Avatar Flight of Passage y Navi’s River Journey.

En Avatar Flight of Passage los visitantes se embarcan en los ‘Banshees’, las criaturas aéreas que vuelan en Pandora para un rito de iniciación de los Na’vi. Se trata de un sobrevuelo virtual en 3D en un recorrido por los espacios de este mundo con selvas, montañas flotantes y emocionantes movimientos.

Mientras, en Na’vi River Journey los visitantes pueden sumergirse en una aventura por un río misterioso y sagrado que fluye con todo el ambiente de la película, con criaturas y vegetación biolumininiscente y hasta ver a una chamán Na’vi.

Los visitantes podrán aprovechar las majestuosas montañas flotantes, cascadas y la selva exótica para tomar fotos y videos, podrán hacer compras de sus artículos preferidos de esta atracción en la tienda Windtraders y por supuesto, degustar de bebidas en Pongu Pongy y deliciosas comidas en la cantina Satu’li, con platos, bebidas y postres alusivos a esta temática.

Mientras, por la noche, este valle se convierte en un escenario luminoso singular.

Betty Martínez Lowery, gerente de Ciudadanía Corporativa de Walt Disney World, expresó su deleite al disfrutar de esta nueva atracción que se suma al parque Animal Kingdom, uno de los cuatro parques temáticos de Disney en Orlando.

“Este es un mundo completamente distinto, al entrar aquí uno se da cuenta de que no estás en la Florida, estás en Pandora, eso es algo especial. Mientras hay más avance con la tecnología, se ve también en los parques, y aquí hay tecnología que nunca hemos usado. Me fascina, me encanta mucho, es muy bonito, se puede disfrutar de un día completo en familia”, indicó.

Cerca de 400 periodistas y medios de comunicación del mundo tuvieron la oportunidad de tener una vista previa de esta atracción, días antes de su apertura oficial, el 27 de mayo.

Visitantes singulares

Unos 1,500 menores de Boys & Girls Clubs of Central Florida pudieron disfrutar de una aventura de montañas flotantes, cascadas de agua y vistas exóticas en el mundo mágico de Pandora.