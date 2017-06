VIDEO: Así fueron las pruebas de alcohol y el arresto de Tiger Woods

Las imágenes muestran que Woods tiene dificultar para caminar en línea recta

Autoridades de Jupiter, Florida revelaron el miércoles imágenes del momento del arresto del golfista Tiger Woods por presunto estado de embriaguez.

Las imágenes fueron tomadas desde una de las patrullas. El golfista, de 41 años, fue arrestado alrededor de las tres de la madrugada del lunes. El ex número uno del mundo fue encontrado dormido al volante de su auto en medio de la carretera. Dos pruebas de alcoholemia que le practicaron “in situ” dieron negativo.

Sin embargo, el video muestra que Woods no puede caminar en línea recta y trastabilla.

El deportista también falla en seguir una luz con sus ojos. Se oye decir al Policía, “no estás siguiendo la luz. No estás escuchando las instrucciones”.

Woods se disculpó de sus acciones y aseguró que el alcohol no tenía nada que ver con lo sucedido. “Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a unos medicamentos recetados. No me había dado cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente”, señaló Woods.