Drama en Roland Garros: Almagro rompe en llanto por una lesión y Del Potro lo consuela

El argentino contó de qué manera buscó levantarle el ánimo a Almagro y sobrellevar el momento de angustia por su lesión

PARIS.- No sabía muy qué hacer. O sí: tenía en claro que un abrazo y unas palabras valían oro en esos minutos de angustia. Pero, ¿qué fue concretamente lo que le dijo Juan Martín del Potro a Nicolás Almagro, cuando se sentó a su lado, y el español lloraba de impotencia y desconsuelo por su lesión de rodilla izquierda que lo obligó a abandonar?

“Fue un momento terrible. Uno trata de sacarlo de esos malos pensamientos que lógicamente tenía. Lo que me salió en ese momento, y también tomando mis propias experiencias, era que tratara de pensar en la familia, en el bebé, que no pensara en que la vida pasa por el tenis, que el deporte es algo secundario. Y que piense rápido en la vuelta, que se prepare para regresar más fuerte. Ojalá que se recupere lo antes posible”, confesó Del Potro, minutos después de subir a su cuenta de twitter “Te deseo una pronta recuperación, @NicoAlmagro. Imagino lo que sentís. Fuerza”.

El tenista argentino, que avanzó a la tercera rueda de Roland Garros, se mostró sorprendido por el desenlace. “Fue un partido muy extraño. Me sentía jugando bárbaro, en gran nivel, hasta que en un tiro a contrapierna de Nicolás, tuve un dolor de aductor.

Una vieja lesión que mis fisioterapeutas me vienen tratando desde el año pasado, cuando tuve exigencias muy grandes después de dos años de inactividad. Pude ganar rápido ese primer set, después me quebraron enseguida en el segundo y yo ya había perdido casi la mitad de mi movilidad. Pero tenía que esperar un poco a que hiciera efecto el antiinflamatorio que me dio el médico.

Y justo pasó lo de Almagro. Nunca deseás ganar un partido así. Ver a un rival, pero que en este caso es amigo, sufrir de esa manera te pone muy mal. No es nada lindo ver sufrir a un gran tipo. Obvio que para él es la peor parte, pero nos fuimos los dos mal de la cancha”, dijo.

Respecto del próximo compromiso, ante Andy Murray (Gran Bretaña, 1°), Del Potro sostuvo: “Tengo un día y medio para trabajar con kinesiología y reducir las molestias. Con Andy estoy preparado para otra gran batalla como las del año pasado en la Copa Davis y en los Juegos Olímpicos de Río. Quedamos 1 a 1. ¿Quién es mejor en polvo de ladrillo? Creo que los dos preferimos superficies rápidas. El propone puntos largos y muy disputados. No sé quién juega mejor en piso lento. Pero Murray es el N° 1 y siempre será favorito”.