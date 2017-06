Horóscopo de junio para cada signo del zodiaco

El inicio de un nuevo mes trae un nuevo plan astral para cada signo. ¿Qué te deparan los astros en junio?

Aries

Excelente período para aprender, perfeccionar y profundizar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar la comunicación con los demás. Cada ariano mostrará su mejor faceta y tendrá buenos resultados en los proyectos trazados.

Se trata de un período pleno de oportunidades pero muchas veces también se pondrán a prueba las propias debilidades del signo: la tendencia a la irritabilidad, la impaciencia y las actitudes negativas cuando las cosas no salen bien, serán temas que deberán asumir y corregir. De este modo lograrán un gran avance en todo sentido.

Las ganancias estarán en estrecha vinculación a los actos personales pero contarán con un buen apoyo astral para mejorar la economía. Hacia fin de mes, comenzarán un excelente período para discutir ciertos asuntos de familia y aclarar situaciones en beneficio de todos.

Tauro

A los taurinos les espera un mes de mucho movimiento y nuevas posibilidades. Recibirán ofertas y propuestas sobre actividades desconocidas y nuevos desafíos. Y sabrán utilizar su natural capacidad para los negocios para buscar nuevos rumbos y expandir su vida laboral. La vida social será muy agitada y promete agradables sorpresas que abrirán nuevos caminos.

Estarás muy activo y gracias a la buena influencia de Júpiter, desde el sector laboral, algún gran deseo podrá convertirse en realidad o comenzar a perfilarse el modo de llevarlo a cabo. Podrán percibir el mundo con una nueva mirada y esto los ayudará a entender muchos asuntos del pasado. Sentirán una gran liberación con respecto a algo que los tenía confundidos. El ingreso de Venus a Tauro, el día 6, atrae la abundancia y el amor.

Géminis

Mes de renovación y nuevos comienzos. Momento ideal para concentrar la energía en asuntos del pasado que no hayan terminado de resolver y disponerse a hacerlo. El ingreso de Mercurio al signo, el día 6, favorece la comunicación y proporciona oportunidades para proyectarse con mucha credibilidad y madurez.

El Sol en el signo otorga a los geminianos mayor seguridad y convicción y, la buena incidencia de Júpiter, que avanzará desde un signo afín a partir del día 9, augura un momento excelente para el arte, la creatividad, los hijos y el amor. Buena etapa para construir en la pareja. Cualquier relación que comiences traerá mucha enseñanza y mejoras en la vida de relación. Crece el erotismo y la sensualidad con la posibilidad de vivir momentos de intensa intimidad y alto voltaje.

Cáncer

La necesidad de diferenciarse y plasmar su singularidad se hará más evidente durante este período. Será un momento de autoexpresión en donde podrán mostrar la originalidad y capacidad que caracteriza a cada canceriano. Con el ingreso de Marte a Cáncer, los primeros días del mes, todo lo que permanecía demorado o trabado, comenzará a movilizarse y será buen momento para tomar decisiones y actuar con fuerza y determinación.

Su talento relucirá y podrán crecer y desarrollarse encontrando apoyo y colaboración en el entorno. El deseo de superación será intenso, pero deberán cuidarse de actitudes autoritarias y dominantes que podrían generar conflictos en las relaciones. Marte representa una poderosa energía que deberán manejar de manera constructiva. El ingreso del Sol al signo, y la luna nueva al finalizar el mes, ayudarán a encarar favorablemente sus metas y llevarlas a buen puerto.

Leo

Novedades en el ámbito profesional. La incidencia de Mercurio en este sector invita a los leoninos a abrirse a lo nuevo, a desarrollar la comunicación y expandir los contactos en el ámbito del trabajo o cualquier otra actividad que realicen. Habrá mejoras, pero también importantes exigencias, por lo que deberán tomarse todo con calma, organizar y saber repartir tiempo y energía a fin de no desgastarse.

Comenzarán luego una etapa de mayor armonía y conexión que les permitirá percibir de manera más clara lo que se está gestando en su interior. Los astros permitirán descorrer velos para sacar a la luz aquello que se encuentra en el inconsciente. Iniciarán un período propicio para cerrar un capítulo y quedarse con lo bueno de las experiencias del pasado. Una energía positiva impregnará la vida amorosa, sentirán que su relación se va consolidando.

Virgo

El mes comienza con la luna creciendo en el signo, señalando un buen periodo para emprender nuevos proyectos o todo aquello que deseen que crezca en el tiempo. Gracias a la buena influencia planetaria, algunas barreras que aún persistían, quedarán levantadas por completo. Será una etapa excelente para aumentar los ingresos, alcanzar estabilidad y realizar inversiones provechosas o ventajosos tratos, en especial a partir del día 10.

Podrán surgir viajes y será buen momento para el amor, en especial a partir de la primera semana de junio, cuando Venus ingrese a otro signo de Tierra. Hacia fin de mes, la Luna Nueva desde un signo afín brindará una visión más amplia respecto al intercambio en el entorno. La comunicación en la pareja toma cauces verdaderamente idealistas y los encontrará cambiados respecto a un tiempo anterior.

Libra

Junio comenzará lento para los librianos, pero será clave a partir del día 9, cuando Júpiter en el signo retome su movimiento directo (estuvo retrógrado desde febrero) y comience a avanzar dando lugar a un nuevo ciclo de desarrollo y prosperidad en donde abundarán las oportunidades y la bonanza.

Todo lo que emprendan en esta época llegará a tener repercusión y éxito en el futuro, aunque dependerá en gran parte de la manera que aprovechen esta poderosa energía. Es probable que muchos nativos reconstruyan su vida afectiva, mejoren la vida familiar y avancen en su profesión a través de importantes decisiones. Los viajes, serán una constante; ya sea por razones laborales o bien la posibilidad de concretar un destino soñado. En el amor, reflotarán historias que ya parecían resueltas pero que ahora exigen una nueva revisión.

Escorpio

La disposición planetaria de este mes inclina a desarrollar actividades sociales propiciando interesantes novedades. Buenas perspectivas respecto a viajes así como a todo lo concerniente a universidades y estudios. Encontrarán placer en el trabajo y el clima laboral pasará por una etapa tranquila y de mayor cooperación. Buen momento para firmas de contratos, documentos y progresos en el comercio.

Además, todo lo que tenga que ver con el área intelectual, como leer, escribir, estudiar se verá potenciado por una gran lucidez mental. En el ámbito afectivo, estarán pendientes de la persona amada asumiendo una actitud protectora para mantenerla segura. Pero cuidado con la tendencia posesiva y controladora, propias de la naturaleza de Escorpio.

Sagitario

Este mes los sagitarianos vivirán momentos de intensa actividad, en especial, luego del día 10, cuando el movimiento del planeta Júpiter desde un signo afín, retome su movimiento directo. Ciertos asuntos que permanecían demorados, comenzarán ahora a movilizarse y será necesario tomar algunas decisiones, sabiendo priorizar.

También será importante para los sagitarianos controlar las salidas de dinero y evitar los gastos inútiles. Deberán prestar atención frente a negocios que ofrecen alta rentabilidad en poco tiempo, verificar cada detalle y no actuar de manera precipitada. No será conveniente invertir en proyectos poco claros. Se trata de un período de descubrimiento interior apto para el establecimiento de metas y objetivos. Este ciclo de búsqueda, de necesitar estar a solas y sentir libertad absoluta e incondicional, no favorecerá una unión comprometida.

Capricornio

Junio traerá mucho movimiento y nuevas posibilidades a los capricornianos. Recibirán ofertas y propuestas sobre actividades desconocidas y nuevos desafíos. La influencia planetaria desde el sector del trabajo augura una etapa de pequeños triunfos y alentadoras mejoras. Encontrarán soluciones originales y se destacarán liderando equipos de trabajo.

Lograrás mucho más si evitas la rutina y enfocas tu vida hacia terrenos más creativos. Posibilidad de estrechar vínculos con personas que comparten sus intereses, especialmente los artísticos. Este mes, la luna nueva en el sector de la pareja, marcará un nuevo punto de partida en la vida de relación. Nuevas oportunidades en el plano amoroso, tanto para quien esté solo como para quien quiera darle un nuevo rumbo a una relación existente. Alegrías, festejos y celebraciones familiares.

Acuario

En esta etapa, los acuarianos podrán recibir buenas novedades sobre propuestas laborales, ascensos profesionales o inversiones. Será un período de realizaciones aunque para ello deberán confiar en sus capacidades y tal vez hasta arriesgar algo que parece más seguro.

La buena estrella los acompañará si han realizado esfuerzos anteriormente así como también si se encuentran frente a un nuevo emprendimiento. Será un período en donde lograrán equilibrio y tranquilidad tanto material como espiritual. Los viajes pueden presentarse como una posibilidad, pero los cambios de planes serán fuertes, así que deberán prepararse para algunas cancelaciones y demoras.

Habrá en general armonía, pero cuidado en el trato con la familia, deberán evitar contestaciones de las que después podrían arrepentirse. La influencia planetaria inducirá a recomponer el cuadro sentimental y les permitirá vivir el amor de manera más equilibrada.

Piscis

Los piscianos que se dejen guiar por sus intuiciones, no habrá errores. Observarán su situación y estudiarán los próximos pasos a seguir. Las relaciones humanas y la vida social serán atractivas. El ingreso de Venus al sector de los viajes favorece cualquier traslado e inclina a vivir intensos romances en ellos. Sabrán donde hallar la paz y la armonía para lograr el equilibrio de sus contradicciones.

Es buen momento para encarar aquello que desean cambiar, realizar los ajustes necesarios para definir propósitos y mejorar en todos los planos. Comenzarán a resolverse temas laborales que los inquietaban y una respuesta que esperan desde hace tiempo, podrá llegar en estos días. El ingreso de Mercurio al sector del hogar incrementa la comunicación en la familia, puede que la información que están necesitando llegue a través de un familiar o persona muy cercana. Deberán prestar atención a las orientaciones o consejos que reciban de los mayores.