Kelly: inmigrantes con TPS deberían pensar en volver a casa

Crece la incertidumbre sobre la situación de miles de inmigrantes centroamericanos

Aumenta la preocupación para cerca de 350,000 inmigrantes centroamericanos que temen que su permiso temporal de residencia en EEUU sea revocado.

Los inmigrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos debido a desastres que se registraron en sus países hace años quizá deberían empezar a pensar sobre volver a casa, dijo este jueves, John Kelly.

En una entrevista con The Associated Press, el secretario de Seguridad Nacional envió fuertes señales de que los privilegios migratorios conocidos como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no deberían ser indefinidos.

Tras viajar a Haití, Kelly dijo que sus predecesores automáticamente ampliaron el estatus de protección a varios grupos de inmigrantes sin analizar detalladamente las condiciones en sus países.

De cancelarse la extensión del TPS se verán afectados cerca de 86.000 inmigrantes de Honduras, 263,000 del Salvador y 5,000 inmigrantes de Nicaragua.

Los inmigrantes centroamericanos representan el 80% de las 435,000 personas de 10 países que en la actualidad cumplen los requisitos para recibir el TPS. Este estatus migratorio se renueva cada 18 meses, el año próximo habría que renovarlo nuevamente.

De igual forma el TPS cobija actualmente a 50,000 ciudadanos de Haití que han gozado de las mismas protecciones por casi una década.

“La palabra importante en la ley es la palabra temporal. No es la intención de la ley tener una duración permanente, sino temporal”, dijo John Kelly junto al jefe de Estado haitiano.

Washington extendió hasta enero el programa temporal que permite a cerca de 50,000 haitianos vivir en Estados Unidos sin temor a la deportación.