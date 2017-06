Trabajadora sexual explica una diferencia crucial entre su clientela masculina y femenina

Una confesión honesta y directa

La pregunta fue lanzada en Reddit: “Además de las diferencias anatómicas, ¿en qué son diferentes las clientes femeninas de los hombres?” Y fue suficiente para que una trabajadora sexual compartiera su experiencia de forma honesta y directa.

Identificada con el nombre de usuario “ThrowAway”, una trabajadora sexual confesó que las mujeres son su clientela favorita, pero son también las menos frecuentes.

“Es como estar con una amiga. Aprecio que me vean como un ser humano, al contrario de la mayoría de mis clientes masculinos que me ven como una máquina de hacer sexo oral“, escribió la usuaria.

ThrowAway dijo que, en los tres años que se ha dedicado a vender sexo, sólo ha tenido cinco clientes mujeres: una lesbiana, una mujer de más de 50 años, dos que buscaban complacer a sus maridos al tener sexo con otra mujer y otra de más de 40 con una buena cantidad de sobrepeso.

La proveedora sexual señala que la mayor diferencia que encuentra entre su clientela femenina y la masculina es que “siempre me he sentido mucho más segura con las mujeres. Han sido muy amables, sin abuso físico o verbal. Respetan completamente mis límites y no me presionan. Nunca ha existido el peligro de la violencia o de que me roben o violen. Siento que me ven como un ser humano”.

La usuaria de Reddit asgura que muchos de los hombres con los que ha tenido sexo “no piensan que sólo compraron mis servicios, sino que creen que compraron todo mi cuerpo como si fuera un objeto (…). Con los hombres constantemente mantengo la guardia. Así que en general yo diría que he tenido experiencias bastante agradables con las mujeres. Son más seguras y limpias, pagan bien y eso es lo mejor que puedo obtener en este trabajo“.