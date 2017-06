Maratonista rarámuri queda en 7º lugar en Ultimate Race Marsella 2017

Silvino Cubesare se posicionó como uno de los mejores corredores del mundo

Tras correr nueve horas, Silvino Cubesare, el ultramaratonista rarámuri, quedó en el séptimo lugar de la categoría de 64 kilómetros de la carrera mundial Ultimate Race Marsella 2017.

Durante la competencia también participaron otros tres maratonistas tarahumaras: Arnulfo Químare, Ignacio Estrada y Miguel Lara, quienes compitieron en la categoría de 135 kilómetros; los corredores quedaron en séptimo y noveno lugar respectivamente, tras 22 horas del recorrido, mientras que el último abandonó la carrera por un dolor en la rodilla después de 70 kilómetros.

El francés Thomas Pigois fue quien resultó el ganador del circuito 135, completó el recorrido en 17 horas y 15 minutos. Cabe resaltar que la primer mujer en terminar la ruta larga en 20 horas y 26 minutos, fue la francesa, Sophie Laversanne.

Ultramaratonista de “pies ligeros”

Silvinio es un agricultor y atleta profesional, lleva ya casi 20 años corriendo en competencias y ambas actividades aportan a su economía familiar. Los premios que ha recibido le han dejado compensaciones económicas que van de 25 mil a 40 mil pesos, con lo que ha podido subsanar por periodos algunas necesidades de su su cotidianidad y la de su familia.

El Gobierno municipal de Guachochi, fue quien pagó los viáticos para que Cubesare corriera en la carrera mundial celebrada en Francia, tras recibir la noticia presuró el paso con la siembra de maíz, dejó a las vacas libres, “ellas ya saben qué hacer” y emprendió camino a la Ciudad de México para viajar a Europa.

“Creo que me paso más tiempo fuera que en Guachochi o en el rancho, no estoy más de una semana. Ya no soy de Guachochi o de Huisuchil, soy de todos lados”.

En 2015, el corredor protagonista del libro “nacidos para correr”, de Christpher McDougall, ha participado en rutas tradicionales como las de Urique y Guachochi, en Japón y España; en la primera no terminó y, en la segunda, ganó.