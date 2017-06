Julián Gil publica pruebas de que Marjorie de Sousa habría mentido para culparlo

"Una vez más, pongo en evidencia las mentiras que la sra de Souza utiliza con el único fin de desprestigiarme"

En la noche del lunes, Julián Gil detonó un escándalo mayor al que había comenzado en la mañana Marjorie de Sousa cuando compartió una foto de unos mensajes de texto entre ambos que dejaban entrever que ella le había comunicado al actor de la emergencia que tuvo Matías, el bebé de ambos.

Según Gil sucedió todo lo contrario, él se enteró por la prensa y le escribió y llamó a Marjorie para saber qué pasaba y luego al publicista de la actriz, Alberto Gómez, quien habría negado que hubiera un problema con Marjorie o Matías.

Según Marjorie, esta había sido la comunicación en la madrugada del viernes cuando Matías se habría quedado sin aire por culpa del reflujo.

Pero Julián compartió otra foto donde se ve la misma conversación, solo que en lo que compartió Marjorie faltaría la primera parte, donde Julián sí le cuestiona qué pasa, porque la prensa le está informando que hay una ambulancia en la puerta de la casa.

Además, entre otras pruebas también Gil compartió en su cuenta de Instagram imágenes donde se ve a la ambulancia llegando al reparto dónde viven Marjorie y Matías. Chats de periodistas que le preguntan y le informan a Julián de lo que estaba sucediendo y el audio del mensaje donde el publicista de de Sousa niega que haya pasado algo.

En el post donde Julián Gil comparte estas pruebas, escribe un mensaje donde llama mentirosa a Marjorie y pide respeto para su familia:

“Una vez más, pongo en evidencia las mentiras que la sra de Souza utiliza con el único fin de desprestigiarme, lo hago porque adicional a Matias, tengo dos hijos más, una familia, un público y un trabajo por lo que he luchado toda mi vida, y no voy a permitir ni una falta de respeto más, ojalá la misma energía que utiliza La señora para destruir, la usara para construir un futuro de paz y armonía para Matias. Qué lástima que me tenga que prestar para algo tan bajo como esto Pero toca …..’PREFIERO QUE ME HIERAN CON LA VERDAD …. PERO NO ‘TRATEN’ DE DESTRUÍRME CON LA MENTIRA’… El video habla por sí solo” .

Hablamos con Alberto Gómez, publicista de Marjorie de Sousa, quien nos confirmó que el audio que publica Julián sí es él, pero contestándole a la reportera Andrea García de Televisa Espectáculos, algo que le llamó mucho la atención que estuvieran enterados, y por eso dio esa respuesta.

En cuanto a la conversación con Marjorie de esa noche que Gil publicó, asegura que en las pruebas está claro que fue la actriz la que le informó lo sucedido.

El martes 6 en la mañana Julián Gil llegará a la ciudad de México para aclarar el asunto, intentar ver a su hijo el 7 de junio como le solicitó el abogado al juez y prepararse para el juicio que comienza el 9 de junio.