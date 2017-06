Jessica Alba lamenta no estar más presente en el día a día de sus hijas

El frenético ritmo de trabajo al que se ve sometida la actriz y empresaria le impide pasar con sus pequeñas todo el tiempo que le gustaría

Además de ser una de las actrices más reconocibles del planeta y la flamante fundadora de la exitosa empresa de productos ecológicos The Honest Company, Jessica Alba también ha venido proyectando en los últimos años una imagen de madre todoterreno que se desvive por sus hijas Honor y Haven, de ocho y cinco años, respectivamente.

Sin embargo, la intérprete estadounidense revela ahora que el intenso ritmo de trabajo al que se ve sometida a diario le impide dedicar a sus pequeñas tanto tiempo como le gustaría, por lo que trata de contrarrestar los efectos de esta dinámica durante los fines de semana.

“Hay momentos en los que sientes que te pierdes cosas importantes. Por ejemplo, te sientes mal cuando ves que los zapatos les están haciendo daño, y que es tu culpa que lleven tres o cuatro meses con unos demasiado pequeños para ellas. Te gustaría estar presente en cada momento y acontecimiento, pero no es algo realista si estás trabajando. Pero, a mí personalmente, eso es lo que más me fastidia. Los momentos del día a día, esos que no parecen relevantes, para mí sí que lo son. Así que intento dejarlas casi todas las mañanas en el colegio e intento llegar a casa para la hora de dormir. Cuando paso más tiempo con ellas es el fin de semana”, ha confesado al portal de noticias E! News.

Saturdaze morning hike w @jamilvmoen A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Mar 18, 2017 at 1:26pm PDT

The monkeys -love them so much💞💞💞 #familyvacay A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Dec 28, 2016 at 6:36pm PST

En esta espontánea charla sobre conciliación laboral y familiar estaba presente la también madre trabajadora Jenna Dewan, quien tiene con su marido Channing Tatum a la pequeña Everly, de cuatro años. La bailarina, actriz y presentadora entiende perfectamente las preocupaciones de su buena amiga, aunque para ella reviste más importancia la calidad del tiempo que pasa con los suyos que la cantidad.

“Sí, para mí lo más importante es encontrar el equilibrio y aprender de ello. Perfeccionar el equilibrio siempre es lo más difícil. Con mi trabajo es interesante, porque hay momentos en los que estoy muy, muy ocupada, pero otros en los que tengo mucho tiempo para mí, así que ahí es más fácil encontrar el equilibrio. Everly está bien con esta situación porque ha crecido y lo entiende mejor.

Si inviertes en pasar tiempo de calidad con ellos, te sientes mejor a la hora de ir a trabajar al día siguiente. Hay que encontrar ese equilibrio y no sentirte culpable por ello, solucionarlo por ti misma y que tu familia pase tiempo de calidad junta. Siempre es un acto de equilibrio”, ha explicado en la misma conversación.