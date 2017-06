Continúan el legado de pasión por la belleza de fallecido en el Pulse

La familia del joven Juna Pablo Rivera continúan operando el salón de belleza que él fundó, como una forma de preservar y homenajear su memoria

Con su alegría de vivir, amor profundo por su familia y sus seres queridos, pasión por la belleza y corazón solidario es recordado el joven empresario puertorriqueño Juan Pablo Rivera. Su madre Angelita Velázquez y su hermana Jessica Velázquez lo rememoran y continúan con su legado en el nuevo salón de belleza D’ Magazine by Juan P., en Orlando.

El atentado en el club Pulse se cobró la vidas de Juan Pablo, reconocido estilista profesional conocido como Juan P., y de su pareja Luis Daniel Conde, propietarios del salón de belleza D’ Magazine Alta Peluquería en Kissimmee.

A un año de esa tragedia, sus seres queridos los recuerdan. “Ha sido un año bien fuerte, no ha sido nada fácil, hemos seguido con su legado, quiero que la gente sepa que a pesar del dolor y el coraje que llevamos dentro nada nos detiene. Que nos cerraron una puerta, nos quitaron el ser más amado, pero el sueño de él continua y todo los planes que él tiene va a continuar”, expresó Jessica Velázquez sobre su hermano Juan P.

Y para continuar con ese legado abrieron un salón de belleza, el pasado 8 de diciembre, día del cumpleaños de Conde, en un nuevo lugar en Orlando. Allí se mantiene la silla, el espejo y hasta la mesa de trabajo de Rivera junto a fotos y hermosos recuerdos.

“Continuamos con la familia, sin los dos seres más importantes de nuestras vidas”, agregó Jessica sobre la relación cercana que mantiene con la familia de Conde.

Angelita Velázquez, madre de Rivera y quien trabajó por 10 años con ellos en el salón de belleza, no puede contener las lágrimas al recordarlos, a quienes describió como dos seres maravillosos. Y de manera muy especial habló de su hijo Juan P.: “era mi niño amado… es un orgullo, a pesar de la tragedia, me siento muy orgullosa de él, de todo lo que él hacía, era detallista conmigo, tenía un corazón espectacular, ayudaba a niños, mujeres desprotegidas”.

Dijo sentirse muy conmovida por las muestras de amor y solidaridad por parte de los clientes, conocidos, amigos y toda la comunidad que siguen recordándolo con amor.

“Es importante sentir el cariño de la gente, es muy bonito que me lo quieran, no puede nadie hablar negativo de él, tenía un gran corazón”, agregó la madre, quien le pide a Dios fortaleza para estos días para asistir a los eventos de recordación de la tragedia.

Ella exhortó a la comunidad a asistir a los eventos para honrar la memoria de las 49 víctimas en Orlando: “asistan, recordarlo siempre, que no lo olvidemos”, dijo, quebrándose en llanto.

Pero con la fortaleza de una madre para seguir con el sueño profesional de su hijo, Velázquez recibe en su salón a sus clientes con una sonrisa, siempre dispuesta a embellecerlos.

“Podíamos hablar como amigos, recuerdo que la última conversación, la semana antes, fue algo hermoso, tenía grandes planes, aspiraciones, se lo presentaba a Dios primero, y me dijo ‘si Dios me ayuda se van a lograr’. Pero, lamentablemente no se pudo lograr, pero yo estoy pidiéndole a Dios seguir su legado”, enfatizó la madre de Juan P.

Por su parte, Jessica, hermana del estilista, lo recordó con mucho cariño. “Él era el ser humano más especial que alguien se puede imaginar, alegre, servicial, amable, noble, de buen corazón, él no es egoísta, es un ser humano que si tú necesitabas y estabas allí puedes estar segura de que él te iba a dar la mano de manera incondicional”.

Dijo que estará junto a su madre en los eventos locales de recordación llevando ese mensaje de unidad y amor: “la gente tiene que aprender que amor es amor, nadie juzgue a nadie, porque nadie tiene el derecho, simplemente queremos dejarles saber a pesar de que amen a personas del mismo sexo no son diferentes, amor es amor y nada te detiene, eso es lo que queremos dejarles saber al público… que puedan ver más allá de lo que tienen al frente y que entiendan que no hay por qué cerrarle las puertas a ellos, ellos no son malos”.

El recuerdo de su hermano se mantiene vivo en su corazón y todo lo que hace es inspirada en él: “todo lo que yo hago lo rodea a él, todo me recuerda a él. Es nuestro ángel”.

Rivera contaba con su línea de cosméticos y ahora su madre es la presidenta de Color Face Creation by Juan P. (CFC by Juan P), que se vende en su salón. Ella espera ampliar su venta a otros mercados locales e internacionales.

El salón de belleza se encuentra en 2132 Central Florida Parkway, en Orlando.