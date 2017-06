El campeón Chivas se va del Draft con las manos vacías

Vergara, Higuera y Almeyda se regresan a Guadalajara resignados

Luego de la Primera parte de este Draft 2017, el CEO de Omnilife, José Luis Higuera, aseguró que las Chivas muy probablemente se vayan con las manos vacías, pues el Pachuca no les quiso vender a Hirving Lozano y los Tigres tampoco a Javier Aquino.

“Ese está vendido para Europa, lo dijo Jesús. Entiendo que está cerrado para Europa. No, no (vamos a intentar más), Jesús como tal dijo que ese jugador sólo se vende al mercado extranjero, no es cuestión de precio“, lamentó Higuera.

Entonces, ¿Chivas se puede ir sin refuerzo?

“Sí (podríamos irnos sin nada) Nosotros lo mencionamos, estamos completos, tenemos buenas Fuerzas Básicas, Matías fue el que definió este camino y si por alguna situación no se podía el Chucky que era muy complejo, o Aquino”, respondió.

“Lo veo difícil (una sorpresa) porque son dos instituciones muy serias, Pachuca y Tigres no necesitan dinero y ya nos dejaron su posición muy clara. Está vez no es un tema de creatividad donde pueda haber negociación, ellos no los quieren vender a ninguno de los dos y respetamos”.

Matías Almeyda lamentó que nuevamente se le negaran las ventas al Rebaño.

“No se pudo contratar a los refuerzos que quería. Hubo una gran predisposición de parte de Chivas de pagar cifras grandes nuevamente, pero los clubes han decidido de no venderlos”, dijo.

Desde el lunes, el presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, aseguró que sólo se sentarían a negociar si les ponían en la mesa jugadores para intercambiar y no para vender.

“No, no lo venden. Lo de Aquino no es un tema de precio, ellos no necesitan dinero, han sido muy respetuosos ellos, nosotros también y ya es una postura real y definitiva, digamos no hay posibilidad alguna a ningún precio de poder comprar a Javier Aquino”, insistió.