El meme con el que Rihanna se burló de las críticas de su peso

Rihanna es experta en esto de recibir críticas. Años atrás la cantante oriunda de Barbados había estado en boca de todos por no gozar de la figura que la belleza occidental impone. Lejos de molestarse por eso, la intérprete de “Umbrella” creó “Thickhanna”, su alter ego curvy. Ahora los dictadores de la balanza fueron de vuelta tras ella, quien se mostró muy relajada con su cuerpo, en la alfombra roja de Cannes.

La respuesta de Rihanna esta vez fue por Instagram con una meme. En la misma se ve un collage con el antes y el después del rapero Gucci Mane, quien en 2007 tenía una silueta y, en 2017, otra mucho más fornida.

“Si no puedes conmigo como Gucci Mane en 2007, no me mereces en mi Gucci Mane 2017“, escribió como epígrafe.

La publicación alcanzó miles de me gusta y comentarios positivos para la cantante de Barbados, quien es considerada una de las mujeres más bellas de la escena musical.

A pesar de que lo primero que se especuló fue que estaba embarazada, su representante se encargó de negarlo. Al parecer, a ella le empezó a gustar vestirse con tallas más grandes.