Opiniones encontradas en torno al referéndum de Puerto Rico

La decisión del pueblo puertorriqueño sobre la isla tiene tres opciones –estadidad, libre asociación/independencia o estatus territorial actual– y será expresada en el próximo plebiscito del 11 de junio. Y lo que sea decidido en las urnas le interesa y preocupa también a la comunidad puertorriqueña que vive fuera de la isla.

Para Jimmy Torres-Vélez, presidente de Iniciativa Acción Puertorriqueña en Florida, este referéndum es una pérdida de tiempo, dinero y de enfoque frente a la crisis económica que vive la isla.

“El pueblo debe estar unido en la crisis que vive el país, deben hacer los esfuerzos para que el Congreso ponga atención a la situación de la isla. Los tres partidos políticos y grupos políticos que viven del estatus, eso entretiene mientras el país sufre”, dijo.

De igual forma coincidió Socorro Ramos Avilés, activista puertorriqueña residente en Orlando: “considero que es una pérdida de tiempo y dinero en una crisis. Se puede invertir el dinero en asuntos de mayor importancia para el país y [el plebisicito] distrae del asunto crítico, la Junta de Control Fiscal y la inacción del gobierno ante la misma”.

Entre tanto, para Gladys Casteleiro, fundadora de la Fundación Estadista de Puerto Rico en Florida, ha llegado la hora en que se decida la estadidad para la isla y se convierta en el estado número 51 de la nación americana.

“Los puertorriqueños que vivimos en los diferentes estados no necesitamos la estadidad, pero cuando pensamos en nuestras familias y que algún día queremos regresar a la patria que nos vio nacer, vemos que la estadidad nos brinda esa seguridad económica, territorial, emocional a un pueblo”, enfatizó.

Por ello, espera que el domingo 11 de junio gane la estadidad: “con la estadidad tendremos los mismos derechos y responsabilidades que cualquier estado. Yo añoro regresar a Puerto Rico, si se da la estadidad regreso a mi Patria y voy a trabajar para hacer un mejor Puerto Rico. Somos una isla, debemos pensar como un continente, pensar en grande, cuando gane la estadidad en el plebiscito es que comenzará el trabajo de nosotros los puertorriqueños que vivimos en los diferentes estados, a cabildear antes los congresistas y senadores para que le den la estadidad a Puerto Rico”.

De igual forma, Miriam Ramírez de Ferrer, exsenadora de Puerto Rico y líder estadista, dijo que tiene confianza en que ganará la estadidad y que los sectores opositores se basarán en cifras anteriores, apoyados en intereses grandes de corporaciones que viven del paraíso contributivo que les representa Puerto Rico.

“Puerto Rico ha sido un paraíso contributivo para muchas corporaciones multimillonarias, el negocio de no pagar contribuciones en la isla, es por lo que en parte Puerto Rico está en la ruina. Esa gente tiene el dinero para cabildear para que ese sistema no cambie”, dijo Ramírez de Ferrer.

La gran interrogante es si el gobierno y el Congreso de EEUU reconocerán el plebiscito.

Según el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa sin expresarse en torno al plebiscito, lo que significa que el Congreso no ha autorizado el uso de $2.5 millones destinados a la consulta.

“Nuestra situación colonial es insostenible y ha contribuido a crear la actual crisis fiscal y económica. Esta ley es una de las herramientas que utilizaremos para hacer valer el reclamo mayoritario del pueblo de Puerto Rico a favor de la descolonización de la isla”, señaló Rosselló en un comunicado.

Mientras, Federico A. de Jesús, exsubdirector de PRFAA en Washington y portavoz hispano de la campaña presidencial del presidente Barack Obama, explicó que el tema de la estadidad no es algo sencillo de lograr y que este plebiscito ha perdido credibilidad. Por ello, la falta de interés.

“La tragedia de este plebiscito no es que el tema no sea importante, sino que la forma en que se está llevando este referéndum es lo que le quita seriedad. Se va a realizar ignorando la solicitud del Departamento de Justicia en lo que aprueban el lenguaje de la papeleta. No tiene aval congresional. La pregunta es que cuánta gente va a votar y cuánto caso va a hacer el Congreso ante estos resultados ficticios”, cuestionó de Jesús.

“El gobierno de Puerto Rico decidió ir a un plebiscito sin la aprobación del Departamento de Justicia, si fuera un plebiscito serio, avalado por el gobierno de Estados Unidos, sería un proceso que valga la pena”, acotó.

Por su parte, el congresista del Distrito 9 de Florida, Darren Soto, expresó su respaldo a la decisión del pueblo de Puerto Rico en este referéndum. “El estatus político sin resolver de Puerto Rico está íntimamente conectado con los retos que tiene la isla en torno a su situación fiscal y demográfica. La decisión sobre el estatus político de Puerto Rico tiene que venir de su gente. Como miembro del Congreso de Estados Unidos y representante en Florida de la población más grande de puertorriqueños en el estado y siendo de herencia puertorriqueña, este es un asunto de gran importancia para mí. Les exhorto a mis compatriotas en Puerto Rico a participar del plebiscito. Respaldaré su resultado como representante del Comité de Recursos Naturales y el Subcomité sobre Asuntos Indígenas, Nativos de Alaska e Insulares, el cual tiene jurisdicción directa sobre temas que afectan a Puerto Rico. Hoy reafirmo mi compromiso de abogar a favor de que el gobierno federal honre y respete la voluntad del pueblo puertorriqueño. El Congreso debe resolver el estatus político de Puerto Rico para poder garantizar su total potencial económico y devolverle prosperidad a la isla”.

