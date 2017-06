¿Qué hacer si tu iPhone o iPad no es compatible con el nuevo iOS 11?

Lentos, aburridos y vulnerables. Lee aquí las consecuencias de no poder descargar el nuevo sistema operativo de Apple

Adiós a los teléfonos iPhone 5 y 5c, iPads de cuarta generación o modelos anteriores. Al menos eso piensan algunos tras el anuncio de iOS 11, el nuevo sistema operativo de Apple para el iPhone y el iPad. ¿Pero es así?

El iOS 11, presentado el lunes en una conferencia de desarrolladores en San José (California), se lanzará en septiembre co mo actualización gratuita .

Éste estará disponible en versión beta a finaes de junio para quienes se apunten al programa en la página beta.apple.com. Si tienes un modelo de iPhone o iPad anterior a 2013 podrás seguir usándolo con el iOS actualmente disponible.

El problema, según los expertos en tecnología, es que no podrás descargarte las últimas actualizaciones y parches de seguridad, lo que hará que tu dispositivo, en teoría, se vuelva vulnerable a posibles fallos en el futuro.

Uso limitado

Tampoco podrás disfrutar de las últimas novedades que ofrece el nuevo sistema operativo. Entre ellas se incluyen una actualización de Siri, el asistente virtual de Apple, que permite la traducción simultánea entre mandarín, alemán, inglés, francés y español.

Además de mejoras en la cámara, un nuevo Apple Maps que incorpora planos de aeropuertos y centros comerciales en varias ciudades y un modo que evita distracciones a la hora de manejar, entre otras novedades interesantes.

El iOS 11 también supone el fin de las aplicaciones de 32 bits. Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que Apple lleva tiempo adelantándola, incluyendo un aviso en iOS 10.3 de que l as apps 32 bits podrían no funcionar en el futuro .

Los desarrolladores, por tanto, dejarán de crear actualizaciones para aplicaciones de 32 bits.

Más lento

La desaparición de la arquitectura de 32 bits quiere decir que cualquiera que quiera descargarse aplicaciones nuevas en un dispositivo antiguo eventualmente provocará que su iPhone o iPad vaya más lento.

También muchas aplicaciones simplemente dejarán de estar disponible para modelos de iPhone o iPad antiguos, exigiendo la última versión del sistema operativo.

Su usuario, por tanto, quedará irremediablemente rezagado en cuanto a novedades que puedan salir, sin poder disfrutar de ellas como los demás que sí puedan permitirse los nuevos modelos. Y por si todo esto no fuera poco, Apple tampoco ofrecerá apoyo técnico a dispositivos y aplicaciones que usen procesadores de 32 bits.

Así que el mensaje de la empresa de la manzana con el lanzamiento de iOS 11 es claro, según advierten los blogueros de tecnología: cambia tu modelo antiguo cuando puedas.