Reflexionan sobre la tragedia del Pulse y la solidaridad con que respondió Orlando

El 12 de junio de 2016 fueron asesinadas 49 personas inocentes. Un foro organizado por el periódico Orlando Sentinel reflexionó sobre cómo se actúo en esos críticos momentos y lo que aún necesita hacerse para ayudar a los sobrevivientes y sus familias y en general las comunidades vulnerables de la región

El impacto en la comunidad y los cambios acontecidos tras el atentado terrorista en el club Pulse en Orlando –que hace casi un año se cobró 49 vidas y dejó al menos 53 heridos– fueron tópicos del reciente foro ‘Pulse: Un año después’, que se realizó en el Centro Médico Orlando Health.

El 12 de junio de 2016, Omar Mateen entró al club Pulse con un rifle de asalto y una pistola y fue el autor del peor acto terrorista en este país desde el 11 de septiembre de 2001.

Precisamente, el hospital del Orlando Health, ubicado a solo cuadras del club Pulse, en la Orange Avenue, en pleno centro de Orlando, fue el lugar donde fueron atendidos con rapidez los sobrevivientes del ataque.

El foro estuvo conformado por John Mina, jefe de Policía de la ciudad de Orlando; el Michael Cheatham, presidente del grupo de cirujanos del centro médico Orlando Health; Nancy Rosado, activista y miembro fundadora de Proyecto Somos Orlando; Carlos Guillermo Smith, representante estatal del Distrito 49; y Neema Bahrami, sobreviviente y gerente de eventos del club Pulse.

El heroísmo médico

Entre los panelistas, Cheatham dijo que la cercanía de su centro médico al lugar permitió salvar muchas vidas. “Pudimos tratar de manera más rápida y detener el sangrado rápidamente, definitivamente eso aumentó la sobrevivencia de mucha gente”, dijo.

“Literalmente, gente cargaba y transportaba a los heridos al hospital”, recordó el médico, quien dijo que a eso de las 2:20 am del día de la tragedia recibió una llamada de su colega cirujano Chadwick Smith. Cheatham enfatizó que siempre entre colegas empiezan su llamada con una disculpa por despertarlos a altas horas, pero esa madrugada fue diferente: “me dijo ‘tengo 20 personas heridas de bala, te necesito ahora’. Le dije’ voy en camino’ y salí de inmediato. Nunca imaginé algo así, cuando tenemos una llamada de emergencia a esa hora, pueden ser 1, 2, 4 pacientes no 44”.

Rápidamente, el personal médico y otros fueron llegando al centro a sumarse a las labores de emergencia. En las primeras 24 horas después de la tragedia se efectuaron alrededor de 29 operaciones a las víctimas y al final de la primera semana al menos 54 procedimientos quirúrgicos fueron realizados.

Cheatham elogió el compromiso del personal médico y de todo el equipo de trabajo del centro médico Orlando Health que trabajó arduamente por salvar las vidas de sus pacientes, quienes habían recibido entrenamiento y prácticas para reaccionar ante un incidente grave pero nunca imaginaron enfrentar una situación así cerca de casa.

“Lo más importante que recuerdo es el tremendo apoyo continuo de la comunidad entera de Orlando, es algo que creo nos impactó a todos. Aquí en Orlando, que llamamos nuestro hogar, nunca esperábamos que [un atentado] ocurriera aquí. Necesitamos continuar apoyándonos los unos a los otros en Orlando y reconocer que desafortunadamente este tipo de eventos ocurren”, agregó.

Por ello, exhortó a la comunidad a tomar cursos de preparación para emergencias, como el de detener el sangrado que ofrecen en este hospital, y dijo que es vital en casos de accidentes de tránsito y en la cocina para detener un sangrado.

Un gran corazón de amor

Neema Bahrami, sobreviviente, hizo un llamado al amor y a la comprensión tras narrar un detalle que tuvieron unos menores vecinos suyos tras la tragedia. Ellos le dejaron un corazón en la puerta de su residencia con un mensaje profundo: “El amor es libre, como lo es este corazón”.

Con esta señal, Bahrami creó las organizaciones Hang a Heart Foundation y One Pulse Foundation, que lo mantienen activo y enfocado en cultivar un mensaje de amor pese a lo ocurrido.

“Me mantengo ocupado, pienso que si paro voy a dejar que el odio gane. Así, que sigo avanzando”, comentó Bahrami.

Por su parte, la activista Rosado dijo que en medio de los eventos de recordación y actos conmemorativos, las familias, sobrevivientes y la comunidad aún siguen sanando sus heridas emocionales, que tardan en cicatrizar. Ella ha tenido una experiencia doble y singular, al haber vivido en su trabajo como sargento de policía de Nueva York el atentado del 11 de septiembre de 2001 y luego al asistir en Orlando a familias hispanas que buscaban información y ayuda tras la tragedia de Pulse.

“Es momento de reflejar cómo las comunidades nuestras han progresado hasta acá. Veo mucho movimiento, especialmente muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ latina… Se están uniendo, han entendido que si no se unen nadie les va a atender, ayudar. Igual en la comunidad latina, es pasito a pasito. La comunidad latina aún no se ha levantado por hacer algo por sus hijos e hijas que son gays. Tengo esperanza de que van a entender. Si la mayoría de las víctimas fueron latinas, esos padres, familias, deben sentir el respaldo de su comunidad latina, no solo de la LGBTQ”, dijo.

Mientras, el representante estatal Smith pidió a los medios de comunicación cautela al pasar las imágenes y sonidos de un reciente video de la policía de Orlando, por respeto y sensibilidad con las familias que aún sufren por la pérdida de sus seres queridos.

Valentía y reflexión

Mina destacó la valentía de oficiales que tuvieron que tomar decisiones entre la vida y la muerte en uno de los ataques más complejos que se han sufrido en la historia de Estados Unidos. Mina comentó que los oficiales usaron las mejores tácticas para salvar las vidas de los rehenes y enfatizó que tuvieron que distraer a Omar Mateen ante la información de que tenía explosivos consigo.

Mina responsabilizó por lo sucedido a Mateen y su esposa: “el pistolero Mateen y su esposa son los dos responsables de esa noche”.

“El mensaje para toda la comunidad es de amor, sanidad, compasión, esperanza, unidad. Orlando es un ejemplo de cómo enfrentar una tragedia como ésta. Muchas cosas y pensamientos cruzan por mi mente, cuántas víctimas, la comunidad hispana profundamente afectada, también la comunidad LGTBQ… El mundo ve a la ciudad grandiosa de Orlando y cómo reaccionamos con unidad, amor, y compasión tras la tragedia”, dijo Mina.

Entre tanto, Rafael Palacio, editor del periódico El Sentinel, destacó que este foro fue creado para debatir los cambios y el impacto de esta tragedia en nuestra comunidad.

“Es un esfuerzo que está haciendo la empresa para unir a actores que tuvieron un rol protagónico en esa tragedia: la policía, los médicos, activistas de la comunidad, pero sobre todo para que nos hablen de cómo un año después, cómo la ciudad ha cambiado, qué se está haciendo para ayudar más intensamente a miembros de la comunidad gay latinos, que muchos están pensando en mudarse de Puerto Rico a la Florida Central, qué servicios hay. Unir experiencias y sobre todo, pensando en el futuro, qué ha cambiado y qué debe seguir cambiando”, concluyó Palacio.