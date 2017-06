Clarissa Molina confiesa la verdad de su relación con Raúl de Molina y Lili Estefan

A meses de entregar la corona de 'Nuestra Belleza Latina' habla de su futuro

A unos meses de dejar su reinado, Clarissa Molina ha sabido aprovechar su año de contrato en Univision: no solo se ha convertido en una de las favoritas del público de ‘El Gordo y la Flaca’, sino que también fue adoptada por sus presentadores, Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes la han ayudado a crecer.

Feliz porque firmó contrato y se quedará en el show de la tarde de Univision, se enfrenta a un nuevo desafío que formará parte de un sueño cumplido: ser la presentadora de los Premios Hit en República Dominicana, su patria. En exclusiva hablamos con ella que nos cuenta todo.

Pregunta: ¿Te imaginabas que ibas a hacer tanto en tu año de reinado?

Clarissa Molina: Es algo que a veces ni lo puedo creer, pero sí, es el resultado de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Además, yo le pongo mucha pasión a lo que hago, a lo que me propongo y eso me ha ayudado mucho. Estoy feliz de seguir con ‘El Gordo y la Flaca’, que era algo que me tenía preocupada de saber si seguiría con ellos después de cumplir mi año de reinado, pero gracias a Dios sí, me han adoptado y ahora cumpliendo el sueño de ser conductora de los Premios Hit en mi país.

P: ¿Qué significado tienen para ti, además del profesional, conducir estos premios tan importantes en tu país?

CM: Cuando yo vivía en República Dominicana estaba en ‘count down’ de las canciones más sonadas, y yo me pasaba en día completo mirando HTV, porque como me encanta la música y bailar. De bailar con mi hermana en el cuarto sus videos, a presentar el premio más importante de esa cadena para mí es un honor, un privilegio, un sueño hecho realidad.

P: ¿Cómo te preparas?

CM: Yo creo que toda la adrenalina que siento me va a dar las herramientas para hacerlo en el momento, pero definitivamente tengo a mi profesor, Roberto Goycochea de actuación, me está ayudando mucho a la proyección, en cuanto a la voz, cómo modularla, pero el escenario será lo que me ayude.

P: ¿Cuánto es de importante para ti la espontaneidad y la formación?

CM: Lo más importante para mí, sobre todo cuando vas a presentar una nota o un segmentito, es la energía que tú tengas en el momento, todo depende mucho de lo que tu quieras proyectar. Si estás desanimado olvídate que la nota, por más buena que sea, no le va a llegar al público. Por eso siempre que voy a presentar mi segmento trato de bailar un poco, pongo mi música, calentar un poquito todo el cuerpo, movimiento de la voz, la dicción, todo, todo, eso es súper importante.

P: No todas las reinas de ‘Nuestra Belleza Latina’ se quedan dentro de Univision cuando terminan su reinado, ¿tenías otro plan por si no te contrataban?

CM: Era una incertidumbre, es cierto no todas han tenido la oportunidad de quedarse. Yo avisaba que estaba libre, que me podía quedar. Y ellos tenían el lugar así que salió perfecto, yo me llevo de maravillas con Raúl y con Lili.

P: ¿Realmente te llevas bien?

CM: Yo le he tomado un cariño tan grande a Raúl de Molina, así como lo ven en pantalla es, él tienen un corazón tan grande, él es un gran ser humano, que no lo demuestre porque Raúl tiene una forma de ser bien especial, pero es un gran profesional, su familia me ha tratado como si yo fuera una hija. No es simplemente un compañero de trabajo, es alguien de quien aprendo mucho. De Lili también he aprendido muchísimo, del rol de la mujer en este medio, cómo manejarme, siempre abierta para escuchar.

P: ¿Cuál ha sido el mayor consejo que te ha dado Raúl de Molina?

CM: Un día me vio leyendo una carta de las notas y me dijo: “No, no lo leas, tienes que ser tú misma, así es como vas a llegarle a la gente”… Eso nunca lo he olvidado, por eso nunca he cambiado, si busco mejorar, pero no dejar de ser yo.

P: Cuando ves a la Clarissa del primer día en ‘El Gordo y La Flaca’ y te ves ahora, ¿qué piensas?

CM: El cambio es del cielo a la tierra, se puede notar en pantalla y la gente me lo dice. Ya tengo más química con Raúl y con Lili, ya puedo intercambiar comentarios sin ofender, porque ya tengo la dinámica con ellos, he evolucionado, tomo clases de oratoria, estoy muy contenta.