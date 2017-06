Dejan en libertad al reggaetonero Tempo tras presunta posesión de drogas en auto

El vehículo en el que viajaba el cantante fue detenido por oficiales de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, Puerto Rico

El reggaetonero Tempo fue dejado en libertad poco antes del mediodía luego de que las autoridades no encontraran evidencia en el vehículo en el que transitaba.

Sus acompañantes también fueron dejados en libertad. Se informó que se le emitieron tres boletos de tránsito, uno de ellos por cambio indebido de carril.

El intérprete de música urbana, permaneció arrestado desde horas de la madrugada en un cuartel en Hato Rey por presunta infracción de tránsito y posesión de sustancias controladas.

“Deseo que todos mis seguidores estén tranquilos… No he fallado. Gracias por la confianza que han depositado nuevamente en mí. Como he expresado, me encuentro entregado a mi carrera artística. Por el momento, no daré más declaraciones sobre el asunto”, expresó por escrito el intérprete urbano.

Tempo aún cumple con una probatoria federal por el caso de narcotráfico.

De acuerdo con el abogado Ernie Cabán, quien asumió la defensa del artista, todavía le restan siete años para extinguir la probatoria.

Cabán entiende que no hay motivos fundados para el arresto de su cliente junto a otros tres individuos aún sin identificar.

“Con lo que él me informa, no había motivos fundados para tenerlo aquí“, afirmó el licenciado.

David Sánchez Badillo, nombre de pila del reggaetonero, le indicó que fue detenido por un cambio indebido de carril. Posteriormente se negó a que se registrara el vehículo en el que viajaba y quedó arrestado y trasladado a la División de Patrullas y Carreteras de San Juan.

Cabán indicó que Tempo “tienes unos derechos” sobre el por qué pudo negarse a la inspección del vehículo.

Tempo, en un momento en que fue sacado de la celda, indicó que se dirigía a un estudio de grabación y que continúa con su proyecto discográfico.

El abogado dijo desconocer sobre la alegada presencia de sustancias controladas en el auto.

Según la querella preliminar, el auto en el que viajaba el cantante fue detenido por oficiales de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan por violación a la Ley de Tránsito, en la carretera PR-2 (avenida Kennedy), cerca del campo de golf, a eso de la 1:26 a.m. de hoy.

La querella indica que, tras la intervención, las cuatro personas que iban a bordo del auto marca Mercedes Benz fueron arrestados, uno de los cuales fue identificado como Sánchez Badillo.

Del informe policíaco se desprende que los agentes encontraron sustancias controladas en el vehículo.

POR: Rosalina Marrero-Rodríguez