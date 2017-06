Mira cómo respondió Rubí a quienes la abuchearon en los premios MTV MIAW

A través de su cuenta de Instagram, la chica dio la cara para enfrentar a sus detractores con un contundente pero sutil mensaje

Rubí Ibarra García, quien en algún momento fue considerada la quinceañera más famosa de México, respondió a quienes la abuchearon durante la pasada entrega de los premios MTV MIAW, luego de ganar por los votos del público en internet el premio ‘Bomba Viral del Año’.

A través de su cuenta de Instagram, la chica originaria de San Luis Potosí, dio la cara para enfrentar a sus detractores con un contundente pero sutil mensaje:

“Y entonces entendí que NO importa cuantos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran ángel en el cielo que es mi abuela y porque hoy que me levante mire al cielo y Dios me dijo que lo mejor está por venir. Los amo y que tengan el mejor día de sus vida”, escribió Rubí en la publicación en donde algunos de sus seguidores le desearon lo mejor y muchó éxito.

A post shared by RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) on Jun 6, 2017 at 8:49am PDT

El incidente se desencadenó el pasado sábado cuando la gente que se encontraba reunida en el lugar no estuvo de acuerdo con el galardón que se llevó la joven y empezó a gritarle “buuu”, y “fuera, fuera”.

Mira aquí el video: