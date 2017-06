Julián Gil vs Marjorie de Sousa: Todo lo que pasó en el juicio

Traemos los documentos de los que se dijo

Cerca del mediodía del viernes 9 de junio, se enfrentaron en una corte de la Ciudad de México, Marjorie de Sousa y Julián Gil en el primer día del juicio por la manutención y la patria potestad de su hijo, Matías.

Ambos fueron con sus abogados y no se dirigieron la palabra ni antes, ni durante, ni después. Se presentaron las pruebas ante el juez, se desestimaron las acusaciones de drogadicción y violencia contra Julián, incluso la misma De Sousa ante el magistrado dijo que nunca había sido violento con ella, ni lo había visto drogándose.

Julián Gil tenía la segunda cita para ver a su hijo una hora antes de que comenzara el juicio, y pese a que Marjorie se presentó con el bebé, el actor pidió que fuera postergada por la proximidad de los horarios de la visita con el juicio.

¿Qué se dijo ante el juez?

-Marjorie de Sousa declaró que la casa donde vive la compró ella, que si bien Julián iba a pagar la mitad, ella decidió que no, y le pidió que la ayudara con los gastos de cierre y arreglos dentro del hogar.

-Marjorie confirmó que en este momento no tiene trabajo pues finalizó su contrato de exclusividad con Televisa y vive de sus ahorros.

-Julián refutó eso diciendo que ella cobra dinero a través de la ANDA (sindicato de actores), y acaba de firmar un comercial de zapatos.

-Marjorie aclaró que su hijo no necesita comer pescado, pero que las botellas de fórmula que toma Matías valen 800 pesos mexicanos cada una (casi 44 dólares).

-De Sousa pidió que se respetara lo pedido en el juicio anterior que la manutención que Julián debe darle a Matías sea del 20% de sus ganancias. Y negó que utilice ese dinero para mantenerse ella y su madre.

-Marjorie aseguró que necesita dos enfermeras porque su hijo debe estar vigilado 24 horas, ya que sufre de reflujo severo y espasmos, y que presentó los documentos del doctor del niño que lo confirma.

-Julián pidió rever sus citas semanales de los viernes para ver a Matías una hora en la corte, pues debido a su agenda laboral no le sería posible asistir, por lo cual pidió que la próxima visita sea el 14 de agosto.

-Julián pidió poder ver más tiempo a su hijo y fuera de la corte, a lo que Marjorie habría cedido pero con la condición de que estuviera acompañado por la enfermera, pero Gil no aceptó.

A la salida de la corte, el programa de Univision, ‘El Gordo y la Flaca’, entrevistó a Julián Gil y su abogado, el licenciado Rodrigo Carmona. El actor y empresario dijo sentirse satisfecho de aclarar que él no consumía drogas, ni era violento.

También aclaró que no es que él no quiera darle manutención a su hijo, sino que no puede pagar algo tan elevado pues su trabajo es inestable, y si algún día no tiene, se le acumularía una deuda que lo llevaría a la cárcel.

Explicó que él en todo el tiempo quiso buscar un diálogo con Marjorie pero no le fue posible, y que aunque cedió en algunas cosas, en otras le era imposible. También dijo que la abogada de su ex ejerció mucha saña sobre él, y que en definitiva lo que se busca aquí, cada uno desde su verdad, es luchar por los derechos de Matías.

Una vez presentadas y las pruebas, todo indica que la próxima semana ya el juez dictará la sentencia.