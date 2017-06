Rusia amenaza a EEUU con pagar con la misma moneda

Fuerte amenaza del gobierno ruso contra Estados Unidos por culpa de dos sedes diplomáticas. De no ser devueltas el Kremlin advierte una respuesta de “ojo por ojo”.

Rusia quiere que EEUU elimine las restricciones a dos propiedades diplomáticas rusas en EEUU, de lo contrario amenazan con tomar medidas similares contra propiedades estadounidense en su territorio, dijo el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso María Zakharova.

“Exigimos que se nos regrese inmediatamente lo que fue quitando de forma absolutamente ilegal. Consideramos que las acciones de las autoridades de Estados Unidos son completamente inaceptables, ya que violan disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, añadió.

A finales de 2016 el entonces presidente Barack Obama expulsó a 35 funcionarios rusos y confiscó dos edificaciones diplomáticas de este país en Nueva York y Maryland luego que se conoció de la interferencia usa en las elecciones presidenciales de 2016. En su momento el primer mandatario declaró que estos complejos estaban siendo “utilizados por personal ruso con fines relacionadas con inteligencia”.

If Washington fails to restore diplomatic immunity of 🇷🇺property there will be a tit-for-tat response in regard to #US facilities in @Russia pic.twitter.com/Kl3l7ejeO2

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 8, 2017