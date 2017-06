Jefes o jefas, ¿qué prefieres?

El nivel de profesionalismo, inteligencia y dedicación no se puede medir por el género de una persona.

El otro día tuve una conversación muy interesante con una persona a quien recién conocía. El muchacho me estaba contando que en su empresa estaban contratando abogados. Inmediatamente pensé en una amiga que recientemente se graduó de la universidad y quien está en búsqueda de una buena oportunidad de empleo.

Les confieso que quedé enormemente sorprendida con su respuesta. Cuando yo le dije que podía recomendarle a una chica muy inteligente, dedicada y con ganas de salir adelante, su respuesta fue: “gracias, pero prefiero contratar a un hombre”.

Sin el derecho ni la confianza, me atreví a preguntarle el porqué. La segunda parte de su respuesta fue lo que más me impresionó, pues me dijo que la posición tenía como requisito saber de manejo de empleados y que él consideraba que un hombre podría hacer mejor ese trabajo.

Fueron unos momentos incómodos de silencio. Sin saber si era discriminación o ignorancia, quise explicarle porqué estaba tan equivocado con lo que decía y expresaba públicamente. Para mi suerte, y como cosas de la vida, esa misma mañana había leído un estudio de la Escuela de Negocios BI Norwegian, el cual decía lo siguiente: ‘Las mujeres son mejores jefes’.

Los investigadores entrevistaron a miles de personas en posiciones de liderazgo y se dieron cuenta que aunque cada persona tiene sus altas y bajas, las mujeres, en general, son más perceptivas, más organizadas y más enfocadas en las metas. El estudio también señala una triste realidad: a nivel mundial son menos las mujeres en posiciones de poder que los hombres.

Creo firmemente que esto tiene mucho que ver con ese tipo de pensamientos como el de este muchacho. Después de una larga conversación, muy civilizada, el chico me terminó diciendo que iba a darse la oportunidad de entrevistar a mi amiga para el trabajo. No sé si al final la contratará o no, pero por lo menos siento que se sembró esa semilla en él.

No sé en tu caso, pero en el mío, he tenido la fortuna de trabajar de la mano de excelentes hombres y mujeres. Ahora que lo pienso, sería muy difícil compararlos, ya que todos han tenido excelentes aportes tanto en mi vida como en las de los demás. Lo que si es cierto es que el nivel de profesionalismo, inteligencia y dedicación no se puede medir por el género de una persona.

Esto me lleva a querer preguntarles a ustedes, ¿quién les parece que es un mejor jefe, un hombre o una mujer?

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa