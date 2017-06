Entérate quién ha sido la mejor pareja sexual de Katy Perry

Mira lo que confesó la cantante durante un juego que realizó Con James Corden

La cantante Katy Perry lanzó su nuevo álbum, ‘Witness’, el pasado viernes y para celebrarlo decidió recrear en su canal de YouTube su propia versión del reality ‘Gran Hermano’ en una emisión en directo que duró todo el fin de semana y en la que hubo tiempo para muchas confesiones.

Uno de los invitados que se encargó de sonsacar jugosas declaraciones a la artista fue el carismático presentador James Corden, quien pidió a Katy que clasificara a tres de sus exparejas -Orlando Bloom, John Mayer y Diplo- en función de su desempeño como amantes. La intérprete de ‘California Gurls’ no tuvo ningún reparo en nombrar a Mayer como su mejor compañero de cama, seguido de Bloom y del DJ. Tampoco se mordió la lengua a la hora de reconocer que el cantante y actor Josh Groban había sido el chico “que se le escapó”, en referencia a su propia canción ‘The One That Got Away’.

Entre los muchos personajes públicos que acompañaron a la estrella del pop en su experimento en YouTube -en el que también se la pudo ver dormir y comer a lo largo de una jornada normal en su vida- destacaron el chef Gordom Ramsay o la co-fundadora del Huffington Post, Arianna Huffington, con quien mantuvo en directo una entrevista para el podcast ‘Thrive Global’. En esa conversación, y siguiendo en la misma línea de sinceridad arrolladora, la cantante de ‘Chained to the Rythm’ aprovechó para tratar de acabar de una vez por todas su famosa rivalidad con Taylor Swift, aclarando que le gustaría pasar página cuanto antes y extendiendo incluso una disculpa a la de Nashville con la esperanza de que dicho gesto contribuyera a demostrar su sinceridad.

“Estoy preparada para dejar todo esto atrás. La perdono y lo siento por todo lo que yo haya podido hacerle, y espero que ella pueda hacer lo mismo. Creo que es el momento adecuado. Hay problemas más importantes en el mundo. La quiero y le deseo lo mejor. Creo que es una compositora maravillosa, y creo que las dos, tanto ella como yo, podemos ser el ejemplo de dos mujeres fuertes que dejan a un lado sus diferencias. De esa manera el mundo podrá decir: ‘De acuerdo, podemos hacerlo'”, se sinceraba con la periodista.

La última entrega de la guerra entre Perry y Swift ocurría el viernes 9 de mayo, cuando, en el mismo día que la primera lanzaba ‘Witness’ en todo el mundo, la intérprete de ‘Bad Blood’ decidía regresar por todo lo alto a Spotify volviendo a hacer disponible toda su discografía, después de haber renegado de todas las plataformas de música a la carta por considerar que devaluaban el trabajo de los artistas.