Ex de Cristian Castro sale a su defensa, justifica que sea ojo alegre

Natalie Ackermann, quien salió el año pasado con Cristian Castro sale en defensa del cantante, después de que se filtraran unas conversaciones vía WhatsApp, donde supuestamente le coquetea a la actriz Natália Subtil, madre del hijo de Sergio Mayer Mori, ahora que el intérprete está casado con Carol Victoria.

“Él está muy enamorado de Carol Victoria”, dijo la alemana a Diario Basta. “Muy entusiasmado y su matrimonio merece respeto, que él sea un poco inquieto, no lo hace mala persona, creo que Cristian tiene un corazón inmenso y ha tenido mucho sufrimiento en su vida, pero malo no es”.

Además revela que a ella también le ofrecieron contar su íntimidad junto a El Gallito Feliz: “Muchas veces me pidieron que filtrara mis conversaciones con él, me daban dinero, pero nunca lo hice, ni nunca lo haría, yo precio no tengo”.

Ackermann, quien recientemente fue conductora en los Premios Billboard, aún continúa en contacto con el hijo de Verónica Castro: “Nos une un gran cariño, en su momento Cristian dijo en una entrevista que dio en Colombia, lo que sucedió entre nosotros, yo le agradecí”.