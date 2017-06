ICE detiene a Dreamer horas antes de su fiesta de graduación

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en el condado de Westchester, Nueva York, a un adolescente horas antes de su baile de graduación.

La operación que se llevó a cabo el pasado 9 de junio dio con el arresto de Diego Ismael Puma Macancela de 19 años. El joven había huído desde Ecuador con su madre en 2014 debido a la violencia de las bandas las bandas criminales, informó sus familiares al HuffPost.

La madre del joven había sido detenida el miércoles pasado, lo que impulsó a Diego a huir a la casa de su primo. Los oficiales de ICE se presentaron en el apartamento al día siguiente y lo detuvieron.

“No hizo nada malo, que sólo estaba haciendo lo mejor que pudo para su futuro”, su primo, Gabriela Macancela, dijo a NBC.

New York teen detained by ICE on day of senior prom, and a day after his mom was taken in for deportation https://t.co/EO6dPb06fI pic.twitter.com/AkAMwZxc7K

— NBC New York (@NBCNewYork) June 10, 2017