Los Cuates de Sinaloa: de indocumentados a ídolos de corridos mexicanos

Los primos Gabriel y Martiniano Berrelleza no olvidan sus duros inicios como indocumentados en Estados Unidos, ni siquiera ahora cuando al frente del grupo Los Cuates de Sinaloa el reconocimiento les sonríe y ven logradas muchas de sus metas.

Desde que hace más veinte años abandonaron su pueblo natal en Sinaloa (México) para cruzar la frontera con dirección norte, los primos lucharon por erigirse en una de las bandas de corridos más reconocidas a ambos lados de la línea divisoria.

En una entrevista con Efe con motivo del estreno en Estados Unidos de la película “¿Cómo le digo?” a través del canal Cinelatino, Gabriel y Nano, que son los protagonistas, recordaron los momentos difíciles que pasaron durante sus años como indocumentados en Phoenix (Arizona), años de pasar hambre y de dormir en la intemperie.

“A los 14 años cruzamos a Estados Unidos, veníamos huyendo del hambre y del pico y la pala, deseando tener un futuro mejor para nuestras familias y para nosotros mismo”, recordó Martiniano, o Nano a secas.

Al desierto no pudieron llevar sus instrumentos, pero luego en Estados Unidos un amigo y paisano suyo les regaló la primera guitarra con la que empezaron a tocar en eventos y lugares.

“Quién iba a pensar que ahora ya tenemos muchísimos discos, y gracias a Dios en los dos lados nos va bien”, relató Gabriel, en alusión al reconocimiento que han obtenido en Estados Unidos y México.

La trayectoria del grupo tuvo su punto germinal en 1995, cuando se presentaron en un concurso musical que organizaba un local nocturno y en el que se llevaron el primer premio.

“Nos dieron un vale de comida y 120 dólares. Fue como si nos hubiéramos hecho ricos, así es como pudimos continuar con nuestra carrera, alternábamos la música y el trabajo”, recordó Gabriel.

Poco después, a finales de 1998, grabaron su primer disco, “Negocio Cuajado”, a partir del cual desarrollaron una carrera musical de dos décadas.

No obstante, los efectos de las medidas en materia de inmigración de la actual Administración Trump ha afectado sus recitales, en los que notan menor número de asistentes debido a que muchos son indocumentados que ahora andan temerosos de ser deportados.

“Los entendemos y sabemos lo que es, yo he vivido la discriminación, cuando (en Arizona) estaba la ley SB 1070 la Policía me detuvo nada más por cómo me miraba, a Nano también lo pararon por su apariencia. En Texas, con la ley SB4, los eventos han estado muy malos, la gente tiene miedo salir”, señaló Gabriel.

Los Cuates de Sinaloa alcanzaron un importante pico cuando su canción “Negro y Azul” apareció en la popular serie televisiva Breaking Bad, en la que además hicieron un cameo, y con ello empezaron a mirar más el mundo de las ficciones en la pequeña pantalla.

El largometraje estrenado en el canal Cinelatino constituye su segunda incursión como protagonistas de una película, tras “La tragedia de Chuy y Mauricio”, y en esta ocasión interpretan a dos amigos atrapados en un triángulo amoroso que deriva en traición, infidelidad y venganza.

En “¿Cómo le digo?”, dirigida por Mariano Rosón, los músicos comparten créditos con Michelle Vargas y Henry Zakka, y participan además músicos como “Los Sobrinos de Sinaloa”, Edgar Quintero y Christian Salazar y Los Desvelados.

La trama está ambientada en medio de un contexto violento y tiene como eje una organización criminal, un aspecto que no se desdice de su discografía, en la que figura el álbum “Puro cartel”, un éxito de ventas y cuyo sonido se ubica dentro de los márgenes del llamado estilo “sierreño”.

“Pegaron mucho esos corridos, son narco-historias a las que nada más le ponemos la letra, y así luce más bonito”, comentó Nano.

Confiesan estar tranquilos cuando se les cuestiona si no temen abordar en sus canciones el mundo del narcotráfico, lo que ha ocasionado que varios músicos del género regional mexicano hayan perdido la vida por ello.

“No sentimos miedo, además no tenemos problemas con nadie, creo que esa es la base de que estemos tranquilos, jamás hemos recibido amenazas”, reiteró Nano.

Ambos cantantes aseguran que viven con el corazón dividido entre México y Estados Unidos, países que les han dado cosas muy buenas.

“Tenemos doble banderas, formamos familias en Arizona, pero tenemos nuestra familia en México, adoramos nuestro México”, aseguró Gabriel.

El grupo actualmente se encuentran preparando su próximo disco, que se llamará “20 años” y en el que echan la mirada a su larga trayectoria musical.