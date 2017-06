Momento increíble: Mira cómo todo el Stade de France cantó el himno de Inglaterra

El emotivo instante se dio antes del silbatazo inicial del amistoso entre 'bleus' y 'leones'

El encuentro amistoso disputado en el Stade de France -en Saint Denis a las afueras de París– entre las selecciones de Francia e Inglaterra sirvió para homenajear a las víctimas de los atentados yihadistas en Manchester (que dejó un saldo de 22 muertos el pasado 22 de mayo) y Londres (con saldo de ocho fallecidos el 3 de junio).

Sin duda se trató de una jornada emotiva en la que se guardó un minuto de silencio y la Guardia Republicana francesa interpretó la canción de Oasis “Don’t Look Back In Anger” (No mires al pasado con rencor) y el himno de Inglaterra “God save the Queen”, mismo que fue cantado al unísono por los 80,000 espectadores asistentes.

En lo futbolístico, a pesar de estar debilitada por la expulsión del defensa Raphaël Varane en el 47, Francia acabó por ganar (3-2) a los ingleses, que contaron con un doblete del máximo goleador de la Premier Harry Kane.

El himno inglés