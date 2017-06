A dónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 15 de junio

Sesiones informativa sobre terapia de células madre

Advanced Physical Medicine ofrece información sobre estos tratamientos regenerativos extraordinarios. Llame al 407-282-3615, asista a los seminarios y reciba una evaluación médica complementaria en las clínicas para explorar sus opciones de tratamiento. Los seminarios son este 15 de junio y 20 de julio a las 5 pm en sus instalaciones en Poinciana (2920 Pleasant Hill Rd, Kissimmee), el 20 de junio a las 12 pm y el 27 de julio a las 10 am en Semoran (953 N Semoran Blvd, Orlando) y el 11 de julio a las 11:30 am en Hunters Creek (12554 S John Young Pkwy Ste. 103, Orlando). Más en: www.advancedphysicalmedicine.com

Domingo 18 de junio

Típico Urbano

Celebra el Día de los Padres con merengue típico traído desde Nueva York en el concierto Típico Urbano, con DJ Alex, El Demoledor y Franchy, $20 por adelantado en 11370 S. Orange Blosson Trail, Orlando. Entradas: 407-301-5088

Sábado 24 de junio

Taller de bienvenida

Si acabas de llegar a la Florida Central, en la Biblioteca Pública del Condado Orange en 870 N. Chicasaw Trail, Orlando, se te ofrecerá información y recursos valiosos en temas como vivienda, empleo, educación, salud y transporte. Este sábado 24 de junio de 10 am a 2 pm. Informes: 407-900-7711

Conoce la Universidad Politécnica de Puerto Rico

Su campus en la Florida Central tiene una sesión de orientación abierta el sábado 24 de junio, de 11 am a 4 pm, donde se informará sobre sus planes de estudio y oportunidades. Información: 407-677-7000 ext. 810

Domingo 25 de junio

Ozuna

El fenómeno de la música urbana latina Ozuna se presenta en el Amway Center, con la compañía de Rumba Bash y Bad Bunny. El domingo 25 de junio a las 7 pm. Información y boletos en http://www.amwaycenter.com

Martes 27 de junio

Diana Ross

La legendaria Diana Ross se presenta en el Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Ave., Orlando) el martes 27 de junio, 7:30 pm. Información en http://www.drphillipscenter.org

Viernes 7 de julio

Conciertos de arpa

El dúo de renombrados arpistas Jan Jennings y Meko sew presentan en un concierto de la Sociedad Americana de Arpistas, capítulo Florida Central, el 7 de julio a las 7 pm en St. Luke’s Lutheran Church (2021 W State Rd 426, Oviedo). Y el domingo 9 de julio, a las 3 pm, habrá un segundo concierto con piezas favoritas de esa Sociedad. Información: 407-905-2501

Lunes 10 de julio

Verano con la sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Orlando invita a su serie de conciertos de verano en The Plaza Live. El lunes 10 de julio con obras especialmente arregladas para ensambles de instrumentos de metal (7 pm), el lunes 24 de julio con música de Los Beatles, el lunes 7 de agosto con obras de compositoras y con la premiere de un cuarteto de cuerdas en homenaje a las víctimas del Pulse, el lunes 21 de agosto con música de la era romántica (Bruch, Dvorak y Schumman) y el lunes 28 de agosto con música de alientos. Todos los conciertos a las 7 pm en 425 North Bumby Ave., Orlando. Subscripciones comienzan en $78 y entradas individuales en $17. Más información: 407-770-0071

Viernes 21 de julio

V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano

La Organización Latino Americana de Asistencia Social (OLAS) invita a la V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano, este 21 y 22 de julio en el Hotel Crowne Plaza Orlando Universal, 7800 Universal Blvd, en Orlando. La feria está dedicada a Pedro Mir y el país invitado es Perú. Información en http://www.olasonline.org y 407-715-4858

Sábado 29 de julio

Prince Royce

La maravilla de la bachata de Prince Royce llega al Amway Center de Orlando, este sábado 29 de julio. Información en amway.centerorlando.com

Lunes 31 de julio

Exámenes de salud para niños

Para estar listos para volver a clases, Sheperd’s Home y Nemours Children’s Health System ofrecen revisiones médicas gratis para menores de 18 años que no cuentan con seguro médico. Se requiere cita previa. Los servicios serán el lunes 31 de julio de 9 am a 12 pm en Longwood Shepherd’s Hope Center (600 N US 17-92 #124, Longwood) y también el jueves 3 de agosto y el miércoles 9 de agosto en el mismo lugar y horas. Además, en el Downtown Shepherd’s Hope Health Center (101 S Westmoreland Dr., Orlando) también se ofrecerán servicios el miércoles 2 de agosto de 6 pm a 9 m. Haga su cita al 407-876-6699