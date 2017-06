Jugador confiesa que pinchó con alfileres a un rival en la Copa Argentina

El defensor Federico Allende reconoció que pinchó en varias ocasiones al colombiano Juan Otero, de Estudiantes de la Plata

El histórico triunfo del modesto Pacífico de General Alvear, el club del Federal B que eliminó de la Copa Argentina a Estudiantes de La Plata (3-2), quedó salpicado luego de las declaraciones que realizó el defensor Federico Allende, que en declaraciones radiales admitió que pinchó con agujas al delantero colombiano Juan Otero, durante el partido de 32avos de final. Un hecho que, en cierto modo, trajo el recuerdo de aquella leyenda -hace cinco décadas- en la que Estudiantes, dirigido por Osvaldo Zubeldía, y con Carlos Bilardo entre sus estandartes, pinchaba a sus adversarios en algunos encuentros. Aunque, en esta ocasión, las víctimas fueron los del equipo de La Plata.

En declaraciones a radio Vorterix de Córdoba, Allende contó:

-Tuve que acudir a la ‘Gran Bilardo’

-¿Bidón?

-No, qué bidón…

-¿Posta tenías aguja?

-Te lo juro. Pobre negro (Juan) Otero, lo maté. ¿Qué querés que haga? Se dio así, sabíamos que teníamos que ensuciar el partido porque al jugador de Primera no le gusta que le hagas tiempo, que le juegues sucio. El Negro me debe haber odiado, pero el fútbol es así. (…) Tenía dos (agujas), una en la canillera y otra en la mano, apenas empezó”.

⏱ #EnJuego Final del partido, #EDLP cae 2-3 ante Sport Club Pacífico y queda eliminado de la Copa Argentina. pic.twitter.com/W894Yz2vc6 — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) June 11, 2017

Poco después, Otero confirmó en Radio Late de Buenos Aires que sufrió los pinchazos de Allende, que se quejó ante la terna arbitral y no le hicieron caso. “Le dije varias veces al juez (Luis Álvarez) y no me prestó atención. El jugador de Pacífico tenía una aguja y me pinchó cuatro veces. Era como una aguja de coser, la tenía en la mano todo el tiempo. Me pinchaba la espalda. Gracias a Dios no me hizo daño. Espero un pedido de perdón, entiendo que se estaba jugando la vida, pero que lo haga jugando al fútbol. Yo no me esperaba esto”.

La actitud de Allende llegó a oídos de Héctor Moncada, el presidente de Sport Club Pacífico. El dirigente aseguró que le exigirá explicaciones al defensor, y que podría llegar a ser sancionado.

“No creo que sea esa la forma, para nada. Pero sí estoy seguro que no ha sucedido nada. Otero nos regaló la camiseta, así que no entiendo la declaración de Federico. Voy a llamarlo para que me explique mejor. Ojalá haya sido parte de su humor negro y que se trate de un mal entendido, porque esto no coincide con la historia de Pacífico”.

Moncada, además, contó que dirigentes de Estudiantes lo llamaron para disculparse por la patada que Sebastián Dubarbier le había pegado a Lucas Alférez, y explicó: “No se me van a caer los anillos para llamar de vuelta y pedir disculpas si pasó lo que declaró Allende; si pasó eso, no tiene nada que ver con el trabajo que ha hecho el equipo”.