Las chicas de Little Mix defienden su ‘provocativa’ manera de vestir

Las jóvenes intérpretes han sido criticadas por sus detractores en varias ocasiones por exhibir atuendos demasiado 'reveladores'

El cuarteto pop Little Mix -formado por Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall, y Leigh-Anne Pinnock– ha conseguido llegar a lo más alto de las listas de éxitos en su Gran Bretaña natal y en otros muchos países del mundo gracias a sus pegadizos temas y sus sensuales coreografías, pero en más de una ocasión se han convertido también en objeto de un intenso debate a cuenta de sus decisiones en materia de vestuario.

Las jóvenes intérpretes suelen acompañar sus actuaciones y sus vídeos musicales de atrevidos conjuntos que han llevado a sus detractores a quejarse abiertamente de que, a su juicio, ciertas prendas hacen de ellas ‘malos ejemplos’ para su jovencísima tribu de fans, formada en su mayoría por adolescentes. Sin embargo, ellas rechazan tajantemente las críticas aludiendo a su derecho a sentirse en todo momento sexys y, sobre todo, “cómodas”.

“Somos quienes somos y mientras estemos cómodas y felices eso es lo que importa“, declaró Jesy a la agencia de noticias BANG Showbiz tras la actuación del grupo en el Capital Summertime Festival celebrado en Londres.

De la misma forma, sus compañeras inciden en la idea de que, teniendo en cuenta las complejas coreografías que van irremediablemente asociadas a un espectáculo de esa categoría, resulta imprescindible contar con unos atuendos confortables que no restrinjan en absoluto sus movimientos.

“Es muy difícil bailar cuando llevas muchas prendas encima, ya sabes a lo que me refiero. Es mucho más cómodo para bailar llevar poca ropa y muy ligera“, confesó Leigh-Anne en el mismo evento, tras lo cual intervino Jade para zanjar definitivamente el asunto: “Llevamos lo que nos da la gana y nos encanta, creo que estamos seguras de nosotras mismas y que eso se debería valorar”.

#NoMoreSadSongs featuring the amazing @machinegunkelly is out RIGHT NOW! 🙌💃 Get to streaming and downloading this one 😝 you're gonna love it 😍 @Spotify: http://smarturl.it/nmssSTY @iTunes: http://smarturl.it/nmssIT Una publicación compartida de Little Mix (@littlemix) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 4:00 PST

Una de las últimas ocasión en las que se ha reprendido a Little Mix desde ciertos sectores de la opinión pública por lucir una imagen considerada poco apropiada tuvo lugar durante el concierto solidario ‘One Love Manchester‘, celebrado el pasado 4 de junio en honor a las víctimas del ataque terrorista que acabó con 22 fallecidos y más de 50 heridos. Tanto es así, que algunos internautas no dudaron en acusar a las vocalistas de faltar al respeto a los espectadores al presentarse con sus prendas habituales.