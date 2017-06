Selena Gómez sorprende con múltiples looks en su nuevo video “Bad Liar”

La cantante estrenó su flamante clip en el que interpreta varios personajes

Luego de arrojar pistas en sus redes sociales, finalmente Selena Gómez dio a conocer el video de su flamante canción, “Bad Liar“, y se convirtió de manera instantánea en Trending Topic en Twitter con el hashtag #BadLiarVideo.

En el clip – cortesía de Jesse Peretz, director de episodios de Girls y Orange Is the New Black -, la podemos ver a la estrella pop interpretando sendos personajes, desde una tímida estudiante hasta los padres de la joven en cuestión.

Luego de muchos problemas de salud – recordemos que la artista batalló contra el lupus y sufrió un cuadro de ansiedad y depresión – Gómez regresó a su trabajo con mucha energía, e incluso se animó a ponerse en el rol de productora con la exitosa serie de Netflix, 13 Reasons Why.

Asimismo, en el plano personal la vida también le sonríe a Selena, quien está muy enamorada de su pareja, Abel Tesfaye (más conocido como The Weeknd).