Video: Empleado de 7-Eleven ataca a hispano por no hablar inglés

Agrevisamente, le cuestiona "si tiene papeles"

Un joven cubano fue víctima de un ataque racista en un 7-Eleven de Tampa, Florida, por no hablar inglés.

Yasmani Rodríguez denunció en Noticias Univision Tampa Bay la agresión verbal de la que fue víctima cuando fue a comprar cigarros en la tienda de conveniencia, este fin de semana.

De acuerdo con Rodríguez, el empleado lo empezó a atacar cuando se dio cuenta que solo hablaba español.

“Me empezó a ofender cuando vio que no hablaba inglés y yo no entendía muy bien lo que me decía. Solo llevo dos años en Estados Unidos y no me defiendo muy bien en este idioma”, indicó el joven a la cadena.

En el video que el caribeño tomó con su celular se escucha cuando el cajero agresivamente le pregunta si “tiene papeles”, en referencia a su estatus migratorio.