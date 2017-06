Esta es la hamburguesa más cara del mundo y se sirve en restaurante de Houston

Me Showing Off the most expensive hamburger ! #fun #chefdiego010 #bragard #mostexpensivehamburger #mostexpensive #worldrecord #worldwidenews #news #hamburger #hamburgerfan #hamburgerporn #hamburgerlover #burgerking #burgerchef #burgerporn #foodporn #food #press #denhaag #amsterdam #deejo #gold #goldenbun #foodvsco #foodphotography

A post shared by ChefDiego (@chefdiego010) on Jun 9, 2017 at 11:49pm PDT