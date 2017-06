Las cápsulas de detergente líquido para ropa representan un riesgo letal para los adultos con demencia

Un día en mayo del año pasado, una mujer de 87 años llamada Edith fue llevada de emergencia al hospital de una ciudad pequeña en Texas, después de ser encontrada desplomada e insensible en la casa donde vivía con su hijo y nuera. La mujer, quien sufría de demencia, se había comido dos paquetes de detergente líquido y murió dos días después.

Edith es una de 8 muertes relacionadas con la ingesta de paquetes de detergente líquido en Estados Unidos entre el 2012 y principios del 2017 que han sido reportadas a la Comisión de Seguridad de Productos de los Consumidores (Consumer Product Safety Commission). Dos de los casos eran niños pequeños y 6 eran adultos con demencia.

“Los cuidadores e hijos de las personas mayores deberían tener presente que la ingesta de los contenidos de ciertos paquetes de detergente líquido han llevado a incidentes muy serios y hasta trágicos,” dice Patty Davis, secretaria de prensa de la CPSC. “El agua, las manos mojadas y hasta la saliva pueden disolver los paquetes y liberar el líquido altamente concentrado.”

Los paquetes de detergente de ropa líquido son suaves como juguetes, y de colores como los dulces, lo que ayuda a explicar por qué los niños se pueden sentir atraídos a ellos. Poco después de que el detergente Tide Pods debutara en un comercial de televisión durante los Premios de la Academia en 2012, promoviendo una nueva categoría de productos, Consumer Reports comenzó a pedir a los fabricantes que hicieran que los paquetes líquidos fueran más seguros.

El consejo de CR para los consumidores ha sido mantener los paquetes de detergente fuera de los hogares en donde haya niños menores de 6 años presentes. Y aunque algunos fabricantes han hecho algunos cambios a los empaques y al producto en sí, las cápsulas continúan representando riesgos graves a la salud. Ahora está claro que los niños no son la única población vulnerable.

Consumer Reports se enteró de las muertes relacionadas a las cápsulas a través de una petición formal bajo la Ley de Libertad de Información que presentamos a principios de este año a la CPSC. (CR descubrió el nombre de Edith haciendo más reportajes pero eligió no divulgar el apellido de Edith en consideración a la privacidad de su familia).

De acuerdo con la información que recibimos de la CPSC, Edith parecía estar bien durante el almuerzo, unas cuantas horas antes de ser encontrada. Las primeras pistas sobre lo que pasó llegaron cuando su nuera regresó del hospital a recoger algunas cosas. Descubrió que el olor penetrante del detergente para ropa llenaba la habitación de Edith y un nuevo contenedor de paquetes de detergente líquido había sido abierto. Habían desaparecido varias de las cápsulas rosas. Edith, que se sabía que había confundido objetos con dulces, se las había comido. El examinador médico estableció que su muerte fue un accidente; se refirió como la causa de muerte, la ingestión de detergente para lavar ropa.

6 de las 8 muertes, incluyendo la de Edith, involucraban las cápsulas o pods fabricados por Procter & Gamble, según los reportes de los CPSC. Los paquetes de detergente de Procter & Gamble son los que más se venden de la industria, con sus Tide Pods y marcas hermanas representando el 79% del mercado, de acuerdo con IRI, una empresa de investigación de mercado basada en Chicago.

“Estamos conscientes de las ingestas accidentales relacionadas con nuestros paquetes de detergente líquido entre adultos que han sido previamente diagnosticados con demencia,” Elizabeth Kinney, gerente sénior de comunicaciones de cuidados de telas en Norteamérica, para P&G, le dijo a CR. “Estamos profundamente entristecidos por esto y hemos tomado medidas para entender y ayudar a prevenir este tipo de incidentes.”

Las ventas de las cápsulas de detergente sumaron un total de $1.2 miles de millones de dólares, en un periodo reciente de 12 meses, de acuerdo con IRI, y representaron el 17% de todas las ventas de detergentes para ropa.

En las 6 muertes de adultos, las víctimas sufrían demencia.

“Como resultado de esta nueva información de la CPSC que resalta los potenciales riesgos de las cápsulas de detergente líquido para los adultos con demencia, estamos cambiando nuestro consejo y recomendando que las personas que estén cuidando a cualquier familiar con deterioro cognitivo no tengan cápsulas de detergente en su hogar,” dice James Dickerson, Ph.D., el director científico de Consumer Reports. “También seguimos creyendo que los fabricantes deberían modificar la apariencia de los paquetes de detergente para que no parezcan dulces.”

La demencia se presenta en muchas formas. La más común es la enfermedad de Alzheimer, que afecta a un estimado de 5.4 millones de adultos en Estados Unidos, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Las personas con demencia de moderada a severa podrían equivocadamente intentar comer artículos que no son comida. “Una persona con demencia que busca algo de comer en la cocina podría identificar incorrectamente una caja de detergente en polvo y pensar que es cereal y podrían servirlo en un plato y mezclarlo con leche del refrigerador,” dice Lon S. Schneider, M.D., director del Centro de la Enfermedad de Alzheimer de California en la Universidad del Sur de California.

Estos momentos de confusión son un sello distintivo de la demencia y la apariencia colorida de los paquetes de detergente líquido no ayuda. Pero hay otro factor de riesgo para las personas con cierto tipo de demencia en la cual podrían estar cada vez más interesados en meterse objetos en la boca.

“No se conoce a ciencia cierta las razones detrás de este comportamiento,” dice Gregory S. Day, M.D., un neurólogo que se especializa en el diagnóstico y manejo de la demencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis. “Es probable que refleje la pérdida de funciones en las áreas del cerebro que regulan o restringen estos comportamientos, regresando al paciente a un estado más primitivo, infantil o como un bebé, en el cual este comportamiento es común.”

De acuerdo con la Asociación de Alzheimer, el fabricante de paquetes líquidos, P&G, ha estado trabajando con el grupo sin fines de lucro durante el último año para desarrollar una lista que los cuidadores puedan utilizar para hacer sus hogares más seguros para las personas con demencia. Los consejos incluyen sugerencias sobre almacenaje seguro de los productos de limpieza. Se espera que una versión impresa de esta lista esté disponible este verano y más tarde, aparecerá en el sitio web de la asociación.

Las cápsulas de detergente son paquetes convenientes de una sola carga, diseñados para disolverse en la lavadora y liberar detergente líquido altamente concentrado. Conocidos como Pods, Mighty Pacs, Power Pacs, Power-Caps, Power Blasts, PowerCore Pacs y Flings, su formula concentrada representa un riesgo más grande que el detergente convencional, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de los Centros de Control de Envenenamiento (American Association of Poison Control Centers, AAPCC).

Gary A. Smith, M.D., Dr.P.H., y presidente de la Alianza de Prevención de Lesiones Infantiles (Child Injury Prevention Alliance), está de acuerdo con que las cápsulas representan un riesgo más grande, pero no está seguro de la razón. “Los detalles de la composición química son información patentada, haciendo que sea difícil responder esta pregunta,” dice.

El análisis de Smith de las llamadas hechas a los Centros de Control de Envenenamiento en 2013 y 2014 fue publicado el año pasado en el periódico de Pediatría revisado por colegas. El estudio descubrió que los niños expuestos a los paquetes de detergente para ropa tenían probabilidades significativamente más altas de ser admitidos a centros de atención médica que aquellos expuestos a otro tipo de detergente. “También era más probable que tuvieran efectos clínicos graves,” dice Smith. “Coma, edema pulmonar, paro respiratorio y muerte se observaron únicamente entre los niños expuestos a los paquetes de detergente líquido”.

En 2012, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un reporte que decía que para los niños menores de 6 años, la exposición al detergente en cápsulas es “una creciente amenaza a la salud pública”. Entre 2012 y 2015, la AAPCC recibió reportes de 38,021 personas que sufrieron de exposición al detergente líquido en los paquetes, de alguna manera: ingiriéndolo o inhalándolo, al entrar en contacto con los ojos o absorbido a través de la piel. Los niños menores de 6 años representaron el 91% de los incidentes reportados. La AAPCC no libera los incidentes relacionados a adultos con demencia, fuera de algunas anécdotas, en su reporte anual.

Desde que Consumer Reports pidió por primera vez a los fabricantes que produjeran cápsulas más seguras, muchos han cambiado los contenedores de plástico transparente a unos opacos que ocultan las coloridas cápsulas en su interior. Además, Consumer Reports, como miembro de un comité que establece estándares de industria voluntarios, pidió más cambios a los paquetes para proteger a los niños. En 2015, los fabricantes que adoptaron el estándar voluntario accedieron a agregar una substancia de sabor amargo a la capa exterior del empaque y a hacerlos más resistentes y difíciles de romper y más lentos para disolverse, modificaciones que ya habían planeado para el mercado en Europa.

“Los fabricantes de paquetes de detergente líquido para lavar ropa están completamente comprometidos a reducir el acceso accidental a estos productos, que son utilizados de forma segura por millones de consumidores cada día,” dice Brian Sansoni, vocero del Instituto Estadoundense de Limpieza (American Cleaning Institute), un grupo de comercio que incluye a los fabricantes de detergentes.

Kinney, de P&G dice que los esfuerzos de los fabricantes han llevado a una disminución del 39% en la tasa de exposiciones accidentales a sus paquetes de detergente líquido pero esto es en relación al número vendido, que se ha incrementado. Si las ventas aumentan y los incidentes aumentan, aunque sea a una tasa más baja, eso sería técnicamente una disminución en la tasa. Consumer Reports no ha visto evidencia de que el número total de las exposiciones accidentales haya disminuido.

La información más reciente que CR tiene para todas las edades de parte de la AAPCC es de 2015. De las 24,887 llamadas relacionadas con detergentes, hechas a los centros de envenenamiento ese año, el 55% (13,619) involucraron paquetes líquidos, comparados con el 29% (7,158) por detergentes líquidos convencionales. Más personas requirieron un tratamiento médico cuando se trató de cápsulas (23%) comparado con los detergentes líquidos (5%). Y si ves todas las llamadas relacionadas con detergente para ropa que requirieron de tratamiento médico, verás que el 74% estaban relacionadas con las cápsulas o pods (ver gráfica a continuación).

“Realmente esperamos que los pasos que los fabricantes están tomando prevengan muertes y lesiones asociadas con estos productos,” dice William Wallace, analista de políticas de Consumers Union, la división de políticas y movilización de Consumer Reports. “Pero si no vemos una disminución significativa en el número de incidentes, presionaremos para obtener más acciones, incluyendo que los legisladores implementen estándares mandatorios.”

Para mantener a los niños y adultos con deterioro cognitivo a salvo de los productos de limpieza de la casa, sigue estos consejos de los expertos médicos que entrevistamos:

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2017, Consumer Reports, Inc.