¿Otro hijo de Juan Gabriel ahora en Perú?

Ex amante de "El Divo de Juárez" ya se puso en contacto con el y lo invitó a su casa

Después de que que se diera a conocer la aparecieron en Cancún dos nue­vas hijas de Juan Gabriel, las geme­las Aldonza y Al­berta, ahora resul­ta que hay un joven limeño de nombre Julius Ortega, que ase­gura ser hijo del intérpre­te de “Amor eterno”.

El muchacho afirma que Juan Gabriel cono­ció a su mamá en la ciudad de México hace algunos años, ya que su madre se dedicaba al arte y viajaba mu­cho a México. Fue en ese enton­ces que la señora quedó embara­zada. Al parecer Juanga siempre supo de su hijo peruano, pe­ro nunca salió la infor­mación a la luz públi­ca. Julius también es un artista, pues se dedica a pintar, al canto y a realizar exposiciones con sus cuadros por va­rios países de Centro­américa.

Lo sorprendente del caso es que el examante de Juanga, el cantante español Jas Devael, lo contactó vía redes sociales para invitarlo a venir a México, y no solo eso, le ofreció su casa y su cama.

Sin embargo, Julius, como to­do un caballero, le agra­deció la atención a Jas vía menaje privado y ta­jante le comentó que no estaba nada bien que lo estuviera invitando a su casa, tomando en cuen­ta de que el músico pre­suntamente es su padre y eso causaría mucha polémica. Pero Jas insis­tente le dijo a Julius que no tenía nada de malo que se vieran, además de que a Jas el limeño le parecía muy gua­po y talentoso. Durante la conver­sación escrita, Jas le dijo a Julius que estaba convencido de que él era hijo del famoso compositor. “Bueno… gracias por res­ponderme, quería que se­pas que Alberto en algún momento me contó que sí tuvo un hijo en Perú”, le dijo Jas a Julius en la red social.

Recordemos que Jas y Juan Gabriel se conocie­ron en Torremolinos, España, cuando Isabel Pantoja hizo una fies­ta en honor del “Divo de Juárez”. El flechazo fue inmedia­to entre ellos, así que Juan Ga­briel se trajo a Jas a vivir a Mé­xico, porque según el intérprete de “Vienes o voy” le iba a producir su disco. Pasó el tiempo y Juan Gabriel nunca le hizo la produc­ción a Jas, cosa que desencade­nó que éste, furioso le pusiera el cuerno a Juanga en su casa de Cancún. Tras separarse de Juan Gabriel, Jas corrió inmediata­mente a casarse con su nueva pareja; este acto fue tan doloro­so para Juan Gabriel, que “El Di­vo de Juárez” jamás perdonó a Jas por su traición.

Rafael Suárez/Gerardo Escareño