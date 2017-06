Video: Fernanda Castillo y como empodera a las mujeres en ‘El Señor de los Cielos’

La actriz que da a vida a Mónica Robles nos cuenta como hace para empoderar a las mujeres con su personaje

A lo largo de cuatro temporadas de “El Señor de los Cielos“, han pasado muchas mujeres por la vida de Aurelio Casillas. Una mujer que ha sido constante es Mónica Robles, quien es interpretada por la actriz Fernanda Castillo.

Algunas de las críticas que recibe la serie de Telemundo es que puede llegar a ser sexista, pero la actriz habló en exclusiva con nosotros para explicar como es que ella y su personaje muestran lo contrario.

“Creo que yo a partir de este personaje he tratado de cambiar -no solamente de como tratan a las mujeres en la serie- si no de como es tratada la figura de la mujer en la vida, en una sociedad en donde por desgracia hemos crecido con un machismo latente hasta en la gente que no es consciente de ello”, explica Castillo.

La actriz también agregó: “Yo con este personaje he tratado de hacer justo esta mujer que a pesar de vivir en este mundo, no porque actúe como un hombre, si no una mujer con pantalones, y defiende a las mujeres, y defiende lo que yo pienso de las mujeres en esta época“.

Fernanda Castillo también habla de como Mónica Robles es un reflejo de todas las mujeres guerreras de hoy en día, que se sale del estereotipo de las protagonistas de telenovelas añejas.

“Las mujeres ya no están buscando esa figura aspiracional de la mujer perfecta, y dulce y buena, si no están buscando algo que se parezca más a ellas. Son mujeres fuertes, que tienen que enfrentarse a cosas horribles y enfrentarse a un mundo que todo el tiempo les está poniendo una pared en frente porque está construido para los hombres. Yo trato de hacer esta guerra incansable, que se muere en una temporada y regresa, como hacen las mujeres en este país y muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo, se reinventa una y otra vez para luchar contra un mundo que de principio está construido para los hombres“.

Rafael Amaya también agregó que “el empoderamiento de la mujer es muy bonito”.

El protagonista de la serie también dijo sentirse orgulloso de su pareja actoral.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que has estado haciendo“, dijo. “Yo creo que muchas mujeres se han de sentir mejor al verte, su personaje es una mujer que se defiende, que no se deja de nadie, sobre todo hablando de la relación de Aurelio y Mónica. Mónica estuvo ahí desde el principio cuando conoció a Aurelio, cuando no era ‘El Señor de los Cielos’. Después cuando era el señor de los cielos, muchas se fueron acercando y quien sabe porque estén con el, pero ese amor que existe … Monica lo conoce no siendo el señor poderoso, si no siendo la persona y eso es lo que hace muy bonito la química entre estos dos personajes”.

La nueva temporada de “El Señor de los Cielos” estrena el martes, 20 de junio, a las 10pm/9c en Telemundo.

