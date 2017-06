Sandra Padilla es ‘La Reina de la Canción’ y habla del bullying que vivió

"Creo que la gente votó más por mi personalidad y además no canto tan feito"

Sandra Padilla, la joven de 25 años de raíces mexicanas y nacida en Chicago, se convirtió en la ganadora de ‘La Reina de la Canción’. Se ganó el corazón del público del reality de Univision con su simpatía, su simpleza y cuando abrió su corazón y confesó que había sido víctima de bullying por su sobrepeso.

En exclusiva hablamos con la nueva reina del regional mexicano que dice que aún no sale del shock de saber que lo pudo lograr.

Pregunta: ¿Qué siente Sandra Padilla, la nueva ‘Reina de la Canción’?

Sandra Padilla: Estoy muy emocionada, en shock. estaba tratando de sobrevivir semana a semana para poder seguir viviendo experiencias maravillosas, y uno en estas competencias nunca las tienes seguras porque no sabes qué va a pasar. Yo me lo encomendaba mucho y le pedía a Dios que si era para mí que me lo diera, que no me vaya a cambiar mi persona ni nada, que me ponga buenas gentes en mi camino. Pienso que él sabe lo que está haciendo.

P: ¿Qué sentiste en el momento que escuchaste tu nombre?

SP: Una combinación de todo, cuando dijeron mi nombre me acordé de esa niña que se ponía a cantar con un desodorante, una cuchara, las cumbias de Selena imaginando que la gente que gritaba en el disco era para mí. Espero representar al máximo el título de ‘La Reina de la Canción’.

P: ¿En que sientes que te cambió haber pasado por el reality?

SP: Creo que ya me quedó muy claro lo que es pasar por este medio, son cosas duras, es un trabajo muy difícil, es como que te plantas y te dices que aunque es una responsabilidad muy grande, lo estoy haciendo con todo el corazón. Recapacité con que esto es de mucho sacrificio, pero vale la pena.

P: ¿Cuál fue el momento que más te emocionó?

SP: La primera vez que canté en el escenario de ‘La Reina de la Canción’ y la primera vez que canté en vivo. Como que entiendes que sí estás cantando en un programa tan importante, son mis momentos más memorables.

P: Tú compartiste que fuiste víctima de bullying y hoy estás siendo una triunfadora, ¿qué le dices a las que no creen que pueden triunfar?

SP: Este programa vino a empoderar a todas las mujeres porque no importa el físico, ni la edad, no había barreras que te limitara a venir a este programa, y de verdad a esas personas que están pasando por ahí le digo que hay más personas buenas que malas, y que no se enfoquen en los comentarios negativos porque siempre habrá uno que quiera pudrir el cajón de las manzanas… No hay que dejar que las cosas negativas lo influyan a uno más que las buenas, enfocarse más en lo positivo y estar bien antes que nada con uno mismo. Lo que formó parte de mi bullying fue porque estoy gordita, en un momento de mi vida estaba triste, pero después me dije que si estoy bien conmigo misma no importa, uno por salud tiene que estar bien, pero hay que enfocarse en las cosas positivas, a la gente que sufre le digo que no se dejen y crean en ella.

P: ¿Cómo sigue ahora tu vida?

SP: Todavía estoy en shock, voy a tener mis días con mi familia, que me van a hacer una bienvenida en Jalisco, pero creo que más que nada voy a seguir siendo la misma, no me siento ni más ni menos que nadie, siento que va a haber Sandra Padilla por un buen rato. Disfrutar esta oportunidad que me está dando Univision, Universal y Honda. Creo que regresar con mi familia me va a plantar en eso, creo que la gente votó más por mi personalidad y además no canto tan feito (risas)…