Exclusiva: Don Francisco habla de su año en Telemundo, y de por qué eligió a Raúl González

"Yo siento, a lo mejor estoy equivocado, que el público lo que más quiere de mí es participar"

A casi un año de su regreso a la televisión con ‘Don Francisco Te Invita’, los domingos por la pantalla de Telemundo, el legendario y querido Mario Kreutzberger nos recibió en su camerino, hizo un balance del show, y nos contó por qué eligió a Raúl González para su próximo programa de entretenimiento donde él fungirá de productor junto a su equipo.

Pregunta: A casi un año de su regreso a la tele con ‘Don Francisco Te Invita’, ¿cómo se siente?

Don Francisco: Ha sido una experiencia, no ha sido fácil… Telemundo no tenía este tipo de programas a esa hora, es un proceso largo y también de estudios. Todo el tiempo estamos haciendo cosas diferentes a ver cuál pega más, ahora vamos a probar algo más diferente aun, pero para ver.

P: ¿Cuál es su meta?

DF: La meta mía es ganar, y poder después traspasar los programas.

P: ¿Dejar la televisión?

DF: Cuando yo ya no pueda, no quiera, que otra persona haga el programa. Un poco lo que estamos haciendo con Raúl (Gónzalez)… En el caso de él directamente le dijimos: “Hazlo”… Ahora, siempre lo más importante es saber qué dice el público, uno no puede garantizar nada.

P: Usted es sin duda quien más sabe de televisión en el mundo del entretenimiento hispano, en este intento de ir cambiando, ¿qué le ha funcionado mejor?

DF: Yo siento, a lo mejor estoy equivocado, que el público lo que más quiere de mí es participar, que la gente participe, que sea parte del programa, también le gustan las entrevistas, pero que puedan ganar premios, que puedan jugar.

P: ¿Y eso se viene en ‘Don Francisco Te Invita’ o se lo deja a Raúl González en ‘Gran Oportunidad’?

DF: Raúl va ha hacer una cosa específica, esto de ‘Gran Oportunidad’ que es un concurso de talento, y si eso resulta nosotros (él y su equipo) tenemos 50 formatos más para darle a Raúl, y por eso creo que está bien entusiasmado.

P: ¿Por qué eligió a Raúl para ser como una especie de sucesor suyo en donde usted y su equipo producen el show y usted no estará en pantalla?

DF: A mí me parece que Raúl tiene todas las condiciones, las capacidades artísticas para hacer esto: canta, baila, anima, cuenta chistes, hace imitaciones, tiene la variedad de lo que yo creo que necesita un animador. Pero voy a ser sincero, él tenía una personalidad antes, y cuando bajó de peso la cambió, yo estoy tratando de recuperar la personalidad de antes, porque creo que es lo que este programa necesita.

Este próximo domingo 18 de junio a las 10/9 PM Centro ‘Don Francisco Te Invita’ estará dedicado a festejar el día del padre y para ello tendrá de invitados a las siguientes estrellas…

Raúl González: El presentador dará un adelanto de su nuevo programa, ‘Gran Oportunidad’ que comenzará próximamente por las pantallas de Telemundo. Además conversará con Don Francisco sobre sus inicios en la televisión, los trabajos que pasó como inmigrante cuando llegó a Estados Unidos, y sobre una difícil racha que le toco vivir en el último año, de la cual ha salido con la frente en alto y con más ganas que nunca. Además su padre, Don Raúl, estará en el estudio para darle un mensaje.

Fernanda Castillo: La actriz y protagonista de ‘El Señor de los Cielos’ va para anunciar el comienzo de una nueva temporada de la súper serie. También hablará de cómo nació su pasión por la actuación y de su padre, quien ha sido un importante pilar en su vida. Además revelará detalles del futuro de su relación con su novio, el también actor, Erik Hayser, y dirá si hay o no matrimonio en puerta.

Noel Torres: El joven cantante presentará una nueva producción y el sencillo ‘No Va a Ser Cuando Tú Quieras’. Este es el primer material que produce bajo el sello de su propia disquera. Además, Noel le cuentará a Don Francisco como se identifica con cientos de miles de inmigrantes que como él, llegaron a este país buscando un sueño, y le agradecerá mucho a sus padres, que lo ayudaron y apoyaron a desarrollar su pasión por la música.

Valo y Bobby: Un matrimonio búlgaro, hará lo que promete ser un increíble acto de fuerza y equilibrio. Valo y Bobby han presentado su talento en los circos más importantes del mundo, y en el 2015 lograron el Récord Guinness en China, cuando ella dio 12 vueltas en una rueda colocada sobre la cabeza de él.