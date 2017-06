Un conductor atropelló a peatones fuera de una mezquita en Londres: al menos diez heridos

Un hombre embistió con su vehículo a un grupo de peatones el domingo por la noche en las inmediaciones de una mezquita en el norte de Londres, en Finsbury Park. Al menos diez personas resultaron heridas, según reportan medios locales.

Las autoridades arrestaron a una persona tras el incidente que ocurrió en la avenida Seven Sisters que atraviesa el vecindario.

Los funcionarios recibieron un reporte de la situación por teléfono a las 00:20 hora local (23:20 GMT) y se encuentran en el lugar junto con otros servicios de emergencia, señaló la Policía Metropolitana en un comunicado en su sitio web.

This is the scene at Finsbury Park station side of cordon. Confusion as to what exactly has taken place. Helicopter up. pic.twitter.com/Rex6EFssLr

— Brian Whelan (@brianwhelanhack) June 19, 2017