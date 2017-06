Mira la emotiva carta del ‘Chucky’ Lozano al Club Pachuca ¡Se vale llorar!

Hoy es un día especial, probablemente uno de los más importantes de mi vida. A partir de hoy inicia una nueva etapa para mí y mi familia. No sé con exactitud que cosas me depare el destino, confío en que muchas de ellas sean buenas. Esta aventura empieza gracias al esfuerzo y trabajo de mucha gente, todos los que de alguna forma influyeron en mi, son parte de este logro y para todos y cada uno de ustedes les expreso mi más sincero agradecimiento. Gracias al Club Pachuca, mi casa, mi familia. Cuando pequeño, entre las paredes del Centro de Alto Rendimiento, soñaba con volar alto, con llegar lejos. Fue a través de su enseñanza, disciplina y valores aprendidos que el sueño fue haciendose realidad, la posibilidad de vivir haciendo lo que amo fue tomando forma y hoy, mi esfuerzo y el de los que contribuyeron en mi formación, se consolida en un nuevo escenario. Me llevo el compromiso de apoyar a los jugadores que, al igual que yo, han sacrificado una infancia en familia para consolidar la posibilidad de trascender en el futbol. Profesores, utileros, compañeros, amigos todos, muchas gracias. Mi Presi Jesus Martinez, Andrés Fassi, Marco Garces y Diego Alonso, sin ustedes nada de esto sería realidad, mi agradecimiento pleno a los cuatro. He de poner muy en alto el nombre del Club Pachuca. Todo lo que soy, lo aprendí de ustedes. Gracias a la afición. Uno de mis sueños más recurrentes en mi vida fue el de tener un amigo con quién compartir mis penas y mis alegrías, un amigo incondicional que me comprendiera y apoyara. Un amigo que me entendiera. Jamás hubiera creído que lo encontraría en la voz de aquellos que me siguen, de aquellos que creen en mí y también en aquellos que se han convertido en mis detractores. De los primeros, han sido fuente inagotable de motivación para escalar cada peldaño que me he propuesto; de los segundos, su voz ha servido para mejorar en aquello que me convierta en mejor jugador. Para todos no tengo más que palabras de agradecimiento. No he de defraudarlos, mis triunfos serán de ustedes, siempre. Gracias afición del Pachuca, la mejor afición del mundo. 🙌🏻❤️

A post shared by Ro Loz (@hirvinglozano) on Jun 19, 2017 at 10:57am PDT