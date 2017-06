Nutricosméticos, la opción saludable para verte bien y radiante

Hay productos que embellecen incorporando nutrientes y son excelentes complementos de la alimentación; desde bebidas liposomadas hasta cápsulas

La salud de nuestra piel y cuerpo está íntimamente ligada a nuestra alimentación. Pero si los nutrientes que necesitamos los incorporamos a través de lo que consumimos, ¿por qué los nutricosméticos tienen cada vez más seguidores, se perfeccionan, vienen en bebidas en forma de barritas de cereales y son un boom entre las celebrities en todo el mundo?

Porque en muchos casos, el cuerpo no incorpora o no retiene la cantidad suficiente de nutrientes de los alimentos; las razones van desde no seguir una alimentación equilibrada, por la mala calidad de lo que consumimos, por falta de actividad física y por estrés. Entonces, surgen problemas en la piel como resequedad, falta de firmeza, deshidratación, aparecen arrugas, celulitis, flacidez, acumulación de grasas, se cae el pelo, sentimos cansancio y falta de energía, por eso se recurre cada vez más a estos suplementos.

La clave de estas bebidas o cápsulas es que favorecen una absorción rápida de los ingredientes que transportan; que suelen ser una combinación de aminoácidos, antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos y tienen beneficios dermatológicos y estéticos.

¿Son efectivos? Sí, pero no son mágicos ni instantáneos. Tienen que estar acompañados de una dieta equilibrada, actividad física frecuente y hay que tratar de reducir el estrés. Además hay que esperar entre tres y cuatro meses para que se vean resultados.

Vale aclarar que no reemplazan la dieta sino que la complementan; y si bien están formulados con ingredientes naturales, algunos libres de gluten y sin azúcar, es indispensable observar que en la etiqueta indiquen qué principios activos contienen, sus dosis y las raciones dietéticas recomendadas; además de estar aprobados por la Anmat (Autoridad Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica) para la venta libre. No son indicados en caso de existir alguna condición previa -como enfermedades sistémicas o generales como colagenopatías (lupus, artritis reumatoidea), enfermedades renales, trastornos hepáticos agudos o crónicos, hipertensión o en el embarazo-, y siempre es conveniente consultar al médico antes de tomarlos. La mejor forma de saber lo que realmente necesitamos es a través de análisis químicos específicos, que determinen los valores existentes en nuestro cuerpo, y a partir de ello, determinar qué nos falta.

Belleza bebible

Las últimas innovaciones los presentan en bebidas liposomadas, que encapsulan los ingredientes activos en partículas manométricas de origen natural llamadas liposomas que son reconocidas por las células del intestino y absorbidas junto con sus componentes. Estos beauty drinks cautivaron a las celebrities como Madonna, Cameron Díaz, Jennifer Aniston o Kate Moss, en especial el colágeno, que viene en unos sobres que se diluyen en agua, que aporta volumen, elasticidad y firmeza a la piel. Pero también vienen en cápsulas, comprimidos y beauty bar. A nivel local, la firma Idraet está por lanzar al mercado local en las próximas semanas unas barras de cereales y yogur que contienen liposomas de colágeno, resveratrol, glucosamina, además de liposomas de magnesio y manganeso.

Nutrientes al ataque

Según el problema a tratar, los nutricosméticos contienen ingredientes específicos destinados a brindar una solución desde adentro.

ANTIEDAD. Compuestos con colágeno hidrolizado, precursores hialurónicos, como la glucosamina, resveratrol, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, vitaminas B3, B5 y B6, y cúrcuma.

CELULITIS. Los que contienen por ejemplo, gingko biloba, centella asiática, vitamina C, vitamina D y proteínas vegetales.

DESINTOXICANTE. Pueden ser a base de alcachofa, jenibre, lecitina de soja y té verde.

SOBREPESO. Reducen la absorción de grasas como los que tienen té verde, L-Carnitina, café verde y alga fucus.

La opción natural

¿Podemos incorporar estos nutrientes con una buena alimentación? Sí, pero su suplementación es ideal porque en los nutricosméticos los nutrientes están concentrados y deberíamos consumir demasiados alimentos y muy variados para llegar a la recomendación indicada. Además, los alimentos que consumimos hoy no tienen la misma calidad de vitaminas y minerales; los productos congelados, el consumo de frutas o verduras modificados genéticamente o maduradas en cámaras, cosechadas de tierras rociadas con pesticidas impiden al cuerpo incorporar los nutrientes necesarios.

Si es posible, es bueno elegir alimentos orgánicos porque las frutas y verduras cultivadas sin uso de pesticidas o fertilizantes químicos son mucho más beneficiosos para la salud debido a que, al respetarse los tiempos de desarrollo de la planta, se logra una mayor concentración de vitaminas y minerales y tienen un efecto antioxidante mayor que los productos convencionales. Además, hay que evitar lo más que se pueda el consumo de alimentos que contengan conservantes, altos en contenido graso, en azúcar o sal.