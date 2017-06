Celebridades que no sabías que tenían un mellizo

Scarlett Johansson, Vin Diesel y varias otras estrellas tienen un gemelo o mellizo. ¡Mira las fotos!

Las primeras dos películas de “Despicable Me” (Mi Villano Favorito) fueron enormemente exitosas en las taquillas, y la tercera entrega, que se presentará próximamente, revelará un secreto largamente guardado.

Gru -el amoroso personaje a quien da voz Steve Carrell y que es el centro de atención de la franquicia- tiene un hermano mellizo que no sabíamos que existía.

Dru tiene mucho más cabello que su hermano y es considerablemente más alegre, una característica de su personalidad que en ocasiones altera a su mellizo negativamente.

El dúo no es una excepción.

Muchos famosos tienen mellizos o gemelos que han preferido mantenerse lejos de las cámaras .

Te presentamos a algunos:

1. Scarlett y Hunter Johansson

Scarlett Johansson es una de las caras más reconocibles de Hollywood. Ha aparecido en películas como Lost in Translatio n, de Sofia Coppola y Vicky Cristina Barcelona , de Woody Allen.

Y tiene un hermano mellizo, llamado Hunter, que es considerablemente más alto que ella y que a menudo aparece junto a ella en la alfombra roja de los grandes eventos.

Hunter trabaja para organizaciones de caridad y en campañas políticas. En 2008, ayudó en la elección del presidente Barack Obama.

2. Vin Diesel y Paul Vincent

Pocas personas saben que Vin Diesel (cuyo verdadero nombre es Mark Sinclair Vincent) tiene un mellizo que también trabaja en la industria del entretenimiento.

Paul Vincent por lo general permanece fuera de la farándula, pero en 2013, Vin publicó una fotografía en internet de su hermano gemelo con el ahora fallecido Paul Walker, su antiguo coprotagonista en la franquicia de Fast and Furious, que tituló: “Los dos Pauls”.

3. Kiefer y Rachel Sutherland

Kiefer Sutherland es un personaje bastante impactante. Tal como lo demostró en su papel más famoso es capaz de pasar 24 horas sin comer, dormir o ir al baño.

Pero algo que muy pocos conocen sobre este actor es que tiene una hermana gemela llamada Rachel , que trabaja como supervisora de post producción.

4. Ashton y Michael Kutcher

Pocos saben que Ashton Kutcher, conocido entre otras cosas por Punk’d y The Butterfly Effect , tiene un hermano gemelo llamado Michael, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando era niño y sometido a un trasplante de corazón a los 13 años.

“Mi hermano nació con parálisis cerebral y esto me enseñó que querer a la gente no es una elección y que no toda la gente fue creada igual “, explicó el actor recientemente.

“Todos somos creados de forma increíblemente desigual, tanto en nuestras capacidades como en lo que podemos hacer, pensar y ver. Pero todos tenemos la misma capacidad para amarnos entre nosotros”.

5. Laverne Cox y M Lamar

La estrella de Orange is the New Black, Laverne Cox, hizo historia en 2014 cuando se convirtió en la primera persona transgénero en ser nominada a un premio de actuación Emmy.

Sophia Burset, su personaje en la serie sobre la vida en una prisión, también es transgénero. Y en la primera saga vemos una escena retrospectiva a la época en que cambió de género, cuando era un bombero llamado Marcus.

Como Cox era relativamente desconocida en ese momento, y aún más como actriz transgénero, muchos pensaron que se le estaba aplicando algún truco de maquillaje para hacer que ella se viera como él.

Pero en realidad lo que pasó es que su hermano gemelo, el músico M Lamar, fue contratado para protagonizar a Marcus en lo que fue una pieza perfecta de reparto.

6. Linda y Leslie Hamilton

¿Se acuerdan de ese momento en Terminator 2 cuando el T1000 se transforma en un clon de Sarah Connor en una trampa para atrapar y matar a su hijo, pero es detenido a último minuto por la verdadera Sarah Connor?

Con frecuencia, cuando un guión de Hollywood exige que alguien se vea exactamente igual a otro personaje en una misma escena, se utilizan efectos especiales.

Los actores que parecen tener un gemelo en la pantalla a menudo reciben ayuda de técnicas de post producción, por ejemplo cuando Lisa Kudrow interpretó a Phoebe y Ursula en Friends o cuando Armie Hammer protagonizó a los gemelos Winklevoss en The Social Network .

Pero en Terminator 2, realmente eran las verdaderas gemelas Hamilton , Linda y Leslie.

7. Rami y Sami Malek

La estrella de Mr Robot , Rami Malek, se convirtió en el primer actor de una minoría que ganó en 18 años el premio Emmy para el mejor papel principal en septiembre pasado.

Rami también tiene un mellizo llamado Sami, que trabaja en Los Ángeles como maestro.