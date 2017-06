David Villa, jugador de la semana en la MLS

El español del New York City FC anotó dos goles ante Seattle

NUEVA YORK – Tras sus dos goles ante Seattle Sounders, el capitán del New York City FC, David Villa, fue elegido como el Jugador de la Semana de la MLS, correspondiente a la Jornada 16 de la MLS.

Villa anotó un doblete en la victoria por 2-1 del NYCFC sobre Seattle Sounders FC, el sábado en el Yankee Stadium. Además, el primero fue su gol número 50 con la camiseta celeste en 78 partidos en la MLS. Fue el decimotercer partido, desde que llegó al club en el 2015, en que logra dos goles. Nadie ha logrado más “dobletes” en las tres últimas temporadas, aunque no ha anotado un “hat trick”.

Actual MVP de la MLS (Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso), Villa está empatado en el segundo lugar de la tabla de goleo, con 10 tantos, y lleva seis asistencias, cifra que lo coloca en la cima de la tabla combinada de goles y asistencias en 2017.

Luego de conseguir la victoria por segunda vez consecutiva, y extendiendo la racha invicta a tres partidos, New York City FC se encuentra en el tercer lugar de la Conferencia del Este, con 27 puntos (8V-3E-5D en total).

New York City FC regresa a la cancha el sábado, 24 de junio, cuando visita a New York Red Bulls en Red Bull Arena (1:30 p.m. ET FOX Deportes/FOX), en el “Derby del Hudson”.