Schwarzenegger: Trump no será el “Terminator” del medio ambiente

El ex gobernador de California fue enfático al asegurar que el cuidado del planeta va más allá de la falta de visión del presidente

El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger aseguró hoy que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país del Acuerdo de París no logrará detener la lucha contra el cambio climático.

“Para aquellos de vosotros que estáis preocupados, dejadme ser totalmente claro: Un solo hombre no parará nuestro progreso, un solo hombre no traerá de vuelta las energías sucias del pasado y un solo hombre no nos derrotará”, aseguró el político conservador durante una cumbre sobre cambio climático en Viena.

“Ganaremos y crearemos un futuro para nuestros hijos y nietos del que puedan estar orgullosos”, prometió Schwarzenegger, muy activo en las políticas de energías limpias y contra el cambio climático desde su época de gobernador de California.

Schwarzenegger afirmó que sigue siendo optimista, porque Estados Unidos no es únicamente el Gobierno de Washington y destacó que muchas autoridades locales y regionales, las universidades, las empresas, los científicos y la mayoría de la población del país sigue comprometida con el Acuerdo de París.

“Aunque un hombre pueda dar la espalda a (acuerdo de) París y al progreso medioambiental, nuestros Estados y nuestras ciudades no lo han hecho”, defendió.

Schwarzenegger recordó que cuando, como gobernador de California, lanzó sus políticas de apoyo a las energías limpias, el Gobierno federal no sólo no prestó ayuda sino que bloqueo esas políticas.

“La conclusión es que nunca ralentizamos nuestro progreso por Washington”, dijo Schwarzenegger, creador de la iniciativa “R20”, una coalición de regiones y municipios unidos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero.

“Incluso si el actual inquilino de la Casa Blanca piensa que puede detenernos en nuestro progreso e incluso si toda la ciudad de Washington piensa que puede frenarnos, no tendrán ninguna oportunidad”, prometió.

Por ello, Schwarzenegger pidió no centrarse en las noticias negativas y pidió hablar, dijo, de los empleos que se están creando y las vidas que se están salvando al abandonar los combustibles fósiles.

Así, recordó que cuando en 2004 era gobernador de California, en una feria de automóviles en Los Ángeles apenas había modelos de combustibles alternativos o eléctricos y que siete años después, ya había 50.

“Es verdad que nuestro progreso asusta a alguna gente. No los culpo porque es la naturaleza humana: prefieren el pasado conocido que el futuro que no conocemos”, dijo el exgobernador, quien destacó la necesidad de comunicar que la “energía verde” puede traer muchos beneficios.

En ese sentido, calificó de “táctica del miedo” y de “mentiras” el mensaje de que la apuesta por las energías limpias afectará negativamente a las empresas y al empleo, y puso de ejemplo el éxito económico de California en esa materia.

Schwarzenegger pidió no politizar la lucha contra el cambio climático y recordó que los conservadores y los liberales respiran el mismo aire y beben la misma agua.

El ex gobernador de California participa en la Austrian World Summit, una cumbre que reúne a dirigentes políticos, empresariales y de la sociedad civil para discutir sobre los objetivos de desarrollo de la ONU, con especial atención al clima y al medioambiente.