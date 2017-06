Aseguran que Iván Aguilera no es hijo biológico de Juan Gabriel

De acuerdo con el Diario Basta, Silvia Urquidi reveló que ella conoció a los padres del supuesto heredero universal del ‘Divo de Juárez’

A pesar de que Juan Gabriel siempre mantuvo en secreto quién de sus hijos era adoptado, el Diario BASTA! asegura que la amiga del cantante, Silvia Urquidi, reveló cómo fue que conoció a los verdaderos padres de Iván Aguilera:

“Yo conocí a sus papás, porque llegaron a saludar a Alberto a un palenque y ahí me enteré que eran los papás de Iván. Yo me salí discretamente del lugar y todavía él me dijo que no me fuera, pero como ya sabía de lo que se trataba, mejor me salí y ahí los conocí. Después de eso Alberto no me hizo ningún comentario ni yo tampoco, pero después, por la misma gente, me enteré de todo; ya ves que luego en esos lugares es un chismerío, pero te voy a decir que están por salir muchas cosas más, hay mucho (de la vida íntima de Juan Gabriel) que no se sabe”, comentó.

Sin embargo se asegura que Iván Aguilera tiene un hermano gemelo, información que también Silvia Urquidi había escuchado.

“Dicen que eso es cierto, pero no puedo asegurarlo. Hace poco vi una foto del papá de Iván; de hecho, esto de que Iván demandó a los medios, era para distraer la atención sobre su origen, porque ya se estaba saliendo de control”, reveló Urquidi.

Finalmente, dijo que los padres de Iván y el cantante se conocían muy bien, pues además él nunca les ocultó su origen a sus hijos adoptados:

“Yo no lo puedo asegurar, pero con todo esto, yo creo que sí, porque Alberto nunca negó los orígenes, me refiero a que nunca los engañó en ese sentido”, finalizó.

POR: Alma Larios Trejo