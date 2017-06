Kim Kardashian pone estrictas condiciones a la mujer que gestará a su tercer hijo

No podrá darse baños en agua caliente.

El matrimonio formado por el rapero Kanye West y la estrella televisiva Kim Kardashian habría dedicado buena parte de las últimas semanas a la tarea de planificar la que sería su tercera incursión en la paternidad, una nueva aventura familiar que en esta ocasión podría llevarles a recurrir a un método tan polémico como el de la maternidad subrogada, después de constatar que un nuevo embarazo de la celebridad podría constituir un grave riesgo para su salud.

Tanto es así, que como publica ahora el portal de noticias TMZ, la mediática pareja habría encontrado ya a la candidata ideal para gestar a su próximo retoño y se habría comprometido a pagarle una suma de 45.000 dólares en diez plazos como compensación por sus servicios. Por si eso no fuera suficiente, ambos desembolsarán 5.000 dólares adicionales tras el nacimiento del pequeño y, en el caso de que venga más de un bebé, cada uno de ellos se verá asociado a un pago extra cifrado en la misma cantidad.

Como ha revelado un informante vinculado a la agencia encargada de hacer las gestiones, cualquier tipo de complicación o contratiempo que pueda producirse durante el embarazo o el parto también está cubierto por el citado acuerdo, hasta el punto de que la gestante recibirá una indemnización cercana a los 4.000 dólares en el supuesto de que esta pierda alguno de sus órganos reproductivos en el proceso.

Por su parte, la encargada de dar a luz al que sería el tercer hijo de Kim y Kanye también se verá sometida por contrato a un sinfín de estrictas obligaciones, ya que al margen de las normas que dicta el sentido común, como las de no fumar, beber o tomar drogas, la mujer en cuestión tampoco podrá darse baños en agua caliente, tomar más de una bebida con cafeína al día, comer pescado crudo o cambiar la arena de la bandeja de un gato.

Estas últimas novedades sobre la nueva misión paternal en la que se han embarcado Kim y Kanye llegan solo unas semanas después de que la mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney, y su madre Kris Jenner se ofrecieran abiertamente y ante los espectadores del programa de telerrealidad ‘Keeping Up with the Kardashians’ para ejercer de gestante del nuevo retoño de la pareja, una posibilidad que parece haber sido finalmente descartada.