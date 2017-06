“Quiero un doctor blanco”, grita mujer en hospital

El video de la señora se volvió viral

El video de una mujer que llevó a su hijo a revisión médica se volvió viral, debido a que la señora pedía a gritos que la atendiera un “doctor blanco”, que no tuviera “los dientes cafés” y que “hablara inglés”.

La mujer era atendida en la clínica Mississauga, en Ontario, Canadá, por una empleada que mantiene la calma a pesar de las expresiones racistas y la agresividad mostrada por la señora.

En tanto, otros pacientes gritaron: “Que se vaya de la clínica”.

“Quiero ver a un doctor blanco”, dice la mujer. No se escucha claramente lo que la empleada le responde, pero la señora que viste de amarillo dice: “¿Me estás diciendo que no hay un doctor blanco en todo el edificio?”

Al parecer, el niño ya había sido atendido, pero la madre no estaba contenta: “El (doctor) no estaba hablando en inglés. Sus dientes eran cafés. No necesito su ayuda”.

Conforme avanza el video, la mujer se nota más molesta: “Dios mío, ¿en qué tipo de horrible país vivo? Siendo una persona blanca en este país, debería dispararme”.

El video publicado en redes sociales se volvió viral y hasta la jefa de gobierno de Ontario, Kathleen Wynne expresó su disgusto por el incidente, indicaron medios canadienses.

“Creo que esto es impactante y no hay lugar para este tipo de comportamiento o este tipo de racismo y odio en nuestra sociedad. Creo que todos deberíamos estar impactados”, dijo.

La mujer no quiso dar entrevistas a la prensa. Aquí el video publicado por uno de los pacientes, Hitesh Bhardwaj.