“Señor Osorio, es usted un pu…”, Carlos Albert explota contra el DT del Tri

El comentarista deportivo enfureció por la postura del entrenador de la selección mexicana ante el grito de 'eh pu'

El controversial periodista deportivo Carlos Albert es conocido por no tener “pelos en la lengua” y siempre manifestar sus opiniones de frente.

Esta vez, el comentarista de la cadena MSV le envío un mensaje lleno de sarcasmo al directo técnico de la Selección mexicana Juan Carlos Osorio, luego de que éste último minimizó el grito de ‘eh pu..’ al decir que hay cosas que se gritan peores en un partido de fútbol.

Además, el entrenador colombiano dijo que el grito era de mera interpretación y no tenía que ver con discriminación u homofobia.

Esto no cayó nada bien a Albert, que le dedicó el mismo grito al timonel nacional.

“Ehh… Osorio puto… Es bien chistoso el tema, es de interpretación, no me malinterprete señor Osorio, le dije puto pero de puro cotorreo, sí hay cosas peores, pero esto es lo que está pasando, esto es lo que está sancionado la FIFA y con razón, no le sigan dando vueltas para que la gente piense que no tiene nada de malo, si tiene, es una falta de respeto para el deporte y si no lo entiende señor Osorio es que es un puto”, fueron las palabras del comentarista.

La reacción se puede ver en el siguiente video al minuto 10:50.