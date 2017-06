(VIDEO) El suelo es lava: cómo surgió este divertido desafío

Después de Mannequin Challenge apareció, hace unas semanas, con un nuevo reto en las redes sociales; varios videos dan cuenta de las locuras que pueden cometerse con tal de no perder

De repente alguien grita: “el piso es lava”. Esa frase basta para que los niños, adolescentes y adultos que estén en ese lugar corran para subirse, lo antes posible, a cualquier mueble u objeto que los ayude a dejar de pisar tierra firme.

Es que después de “Mannequin Challenge”, los videos donde los protagonistas están totalmente inmóviles mientras una cámara en movimiento los filma; surgió un nuevo desafío viral : “El suelo es lava” o, en inglés, “The floor is lava”.

No es un reto complejo. Se trata, justamente, de jugar a que el suelo es lava volcánica al rojo vivo y buscar dónde subirse para evitar que los pies lo toquen. Luego del grito (“el suelo es lava”), los jugadores tienen cinco segundos para cumplir el desafío. Quien no lo logre en ese tiempo pierde.

Lo divertido de la cuestión es hacerlo en lugares donde es difícil de cumplir porque tienen cosas en la mano, porque están en lugares públicos o porque no tienen ninguna silla o banco cerca.

No se extrañen, entonces, si ven a una persona subida a un mostrador de un local, colgando de poste o encima de un tacho de basura; porque este juego -que nació en Europa y se popularizó, luego, en Estados Unidos.

El origen

Algunos aseguran que el origen de este desafío se remonta al año 1948, cuando el escritor Roald Dahl describió en “El Deseo,” un juego infantil donde un niño imaginaba que una alfombra era lava ardiendo.

Pero más allá de este antecedente literario, ¿quién no imaginó de chico que el suelo se transformaba en un pantano, en lava o en un mar peligroso mar lleno de tiburones? Justamente eso rememora este desafío: un juego de niños, quienes se subían a muebles o lugares “seguros” para no “morir” calcinados por lava volcánica, o ahogados en un pantano.

En los últimos diez años, no obstante, el concepto y la frase “el suelo es lava” apareció en Los Simpson, en el cómic Xkcd y como videojuegos, según explican en Knowyourmeme.

Pero explotó el 29 de mayo a partir de los videos publicados por los instagrammers Kevin Freshwater y Jahannah James. Quienes se obligan, mutuamente, a cumplir la consigna en lugares públicos que no cuentan con superficies accesibles para treparse y cumplir fácilmente el reto. El video original ya tiene más de 80 millones de reproducciones.

Juego inocente, pero arriesgado

Los videos que se han publicado en diferentes redes sociales muestran a chicos, adolescentes y hasta adultos que se suben a cualquier objeto que pueda soportarlos -a veces- para no pisar el suelo y “no quemarse”.

Pueden verse personas sobre mostradores, mesas de restaurantes, estanterías de supermercados, tachos de basura, piletas y postes de luz. En sus casas, en la vía pública, en supermercados y en centros comerciales. Hasta hay un video que muestra a soldados subidos a árboles, en pleno entrenamiento.

Algunos logran cumplir el desafío con éxito, otros se transforman en protagonistas de bloopers, porque se tiran sobre arbustos -que obviamente no soportan el peso de una persona-. Otros caen dentro de cestos de basura, se suben a carritos de supermercado que no aguantan su peso, o se cuelgan de estanterías que terminan cayéndose.

También están los más arriesgados, que son capaces de poner en riesgo su vida con tal de no perder. Hay videos de personas que se tiran de puentes, se suben a heladeras y hasta se cuelgan de lugares muy altos para no dejar sus pies en el piso. Que “el suelo es lava” no los sorprenda. Este nuevo fenómeno viral puede ocurrir en el momento y en el lugar menos pensado.